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В Таджикистане откроют пять русских школ

Россия построит школы в пяти городах Таджикистана, обучение будет проводиться на русском языке. Об этом президенты двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон объявили после переговоров в среду, 17 апреля, в Кремле. Школы будут построены в городах Душанбе, Ходжент, Куляб, Бохтар, Турсунзаде, сказано в совместном заявлении президентов, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, российская сторона создаст нормативную базу для направления российских преподавателей в средние школы Таджикистана. Пилотный проект по направлению российских учителей в Таджикистан реализован и признан успешным. «Лидеры государств признали важность изучения русского языка как основного инструмента сохранения двух стран в едином культурно-цивилизационном пространстве», – говорится в итоговом заявлении. Предполагаемых затрат на строительство русских школ президенты не раскрыли.

В заявлении Путина и Рахмона также говорится о «предстоящем расширении сети Русских культурных и образовательных центров в городах Таджикистана», но конкретных сведений о планах не приведено. Мера «станет существенным вкладом в укрепление взаимодействия в сферах культуры, науки и образования», отмечается в документе.