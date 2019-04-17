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ЦИК Турции подтвердил победу оппозиционера на выборах мэра Стамбула

ЦИК Турции признал победу кандидата от оппозиционной республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула, сообщает агентство Reuters. «Кандидат на пост мэра Стамбула (Э.Имамоглу) получил от избирательных органов сертификат (о признании мэром)», – уточняет агентство.

В то же время турецкий ЦИК еще не принял решения по требованию правящей Партии справедливости и развития (ПСР) об оспаривании итогов выборов в Стамбуле. Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана требовала их аннулировать. Сроки вынесения решения пока неизвестны.

По результатам местных выборов в Турции, которые прошли 31 марта, ПСР потеряла позиции в Анкаре и Стамбуле. Ее представители оспорили результаты выборов в ЦИК, требуя аннулировать итоги голосования в Стамбуле.

Победа оппозиции в Стамбуле – сигнал для сторонников Эрдогана, отмечает агентство. До этого ее представители в течение многих лет удерживали за собой пост мэра города.