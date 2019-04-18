Новости
Политика
Новости

Трамп о назначении Мюллера: Это конец моего президентства, со мной покончено

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на назначение Роберта Мюллера специальным прокурором, назвав это событие концом своего президентства. Реакция Трампа описана в опубликованном сегодня, 18 апреля, докладе Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 г.

«Боже мой, это ужасно. Это конец моего президентства. Со мной покончено (I am fucked)», – сказал Трамп, когда Джефф Сешнс, занимавший тогда должность генерального прокурора, сообщил ему о назначении Мюллера. Слова президента США приводятся в докладе со ссылкой на заметки помощника Трампа. Президент обвинил в этом Сешнса, заявив, что тот подвел его. «Как ты мог позволить этому случиться, Джефф?» – спросил у него Трамп. По воспоминаниям Сешнса, президент также добавил, обращаясь к нему: «Ты должен был защитить меня».

Трамп опасался, что расследование Мюллера затянется на годы и в итоге «разрушит его президентство». «Это худшее, что могло со мной случиться», – сказал президент о назначении спецпрокурора.

Мюллер был назначен специальным прокурором в мае 2017 г. по решению министерства юстиции США, которое тогда возглавлял Сешнс. Его задачей было расследовать попытки российских властей вмешаться в американские выборы 2016 г. и возможные связи штаба Трампа с Москвой.

Трамп призывал Сешнса прекратить расследование Мюллера, а когда тот самоустранился от этого дела, попросил его уйти в отставку. В ноябре 2018 г. генпрокурор вручил президенту заявление об увольнении.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Политика
Новости

Бывший следователь ФСБ арестован по делу о взятке от экс-гендиректора «Известий»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы арестовал до 16 июня бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки от экс-гендиректора издательства «Известия» Эраста Галумова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Колбов был арестован в среду, 17 апреля, уточнил суд. Ему предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (п. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности.

В деле есть второй подозреваемый – Сергей Белоусов, бывший руководитель отдела, где работал Колбов. По данным суда, он задержан, но мера пресечения ему пока не избрана.

Детали уголовного дела суд не уточнил. По данным газеты «Комсомольская правда», Колбов и Белоусов обвиняются в вымогательстве 65 млн руб. у Галумова. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, эти деньги они хотели получить в биткойнах. Об этом же сообщает и «Коммерсантъ».

Бывший гендиректор издательства «Известия» доктор политических наук Эраст Галумов был арестован в начале 2018 г. по делу о крупном мошенничестве.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Мюллер назвал ответы Трампа на вопросы о связях с Россией «неадекватными»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Спецпрокурор Роберт Мюллер в своем докладе назвал неадекватными ответы президента США Дональда Трампа, полученные во время расследования обстоятельств вмешательства России в выборы в 2016 г., отмечает Bloomberg.

Речь идет о письменных ответах на вопросы, которые Мюллер направил президенту в конце октября 2018 г. Ранее спецпрокурор заявлял, что может задать новые вопросы Трампу. Но адвокаты президента говорили, что глава государства не станет на них отвечать. Прокуроры могли бы попытаться вызвать Трампа в суд, но адвокаты обещали препятствовать этому.

В докладе Мюллер поясняет, что расследование дела могло бы затянуться, если бы команда спецпрокурора попыталась через суд заставить Трампа дать показания. «Это может быть одной из самых больших побед Трампа во время расследования», – отмечает Bloomberg. Получив письменные ответы Трампа, следователи были расстроены, так как более чем на 20 вопросов о «критически важных событиях» президент ответил, что не помнит. Тем не менее, по словам Мюллера, у расследователей «было достаточно доказательств, чтобы понять соответствующие события и сделать определенные оценки без показаний президента».

Спецпрокурор отметил, что память подводила Трампа при ответе на вопросы о проекте строительства небоскреба в Москве и обстоятельствах встречи с «адвокатом Кремля» Натальей Весельницкой в июне 2016 г., чтобы помешать победе Хиллари Клинтон. Трамп на это ответил, что на этой встрече его не было. Вместо него присутствовали Манафорт, его сын Дональд Трамп-младший и зять Джаред Кушнер. Потом появилась информация, что никаких серьезных обсуждений на встрече не было.

Трамп также не смог вспомнить что-либо о взломе и обнародовании на сайте Wikileaks содержания электронных писем чиновников-демократов и самой Клинтон. По словам Трампа, он не знает о контактах между участниками его предвыборной кампании и Wikileaks. Президент США также не припоминает, чтобы в его предвыборном штабе обсуждали вопрос помилования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. При этом некоторые действия Трамп объясняет стратегией предвыборной кампании или шуткой. Например, Трамп утверждает, что он ранее «в шутку и с сарказмом» призвал Россию обнародовать электронные письма Клинтон во время ее пребывания на посту госсекретаря США.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Орешкин оценил суммарный оборот попавших под запрет украинских товаров

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Суммарный оборот украинских товаров, попавших под новые российские санкции, оценивается более чем в $4,3 млрд, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин. Это почти 30% от общего товарооборота между Россией и Украиной за прошлый год, отметил он.

По словам Орешкина, новые санкции являются вынужденной ответной мерой на недружественные действия со стороны Украины. Перечень запрещенных украинских товаров формировался с учетом возможностей их замещения отечественными аналогами или продукцией из других иностранных государств, добавил министр.

Премьер Дмитрий Медведев 18 апреля объявил о новых санкциях против Украины. Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в эту страну, а также расширила список украинских товаров, запрещенных для ввоза в Россию.

Это ответные меры на торговые санкции, которые Украина ввела на прошлой неделе, пояснил премьер. Ограничения на импорт в Россию коснутся украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

Что Медведев запретил ввозить в Россию с Украины

Технологии
Новости

Журналистов «Росбалта» вызвали на допрос по делу о клевете на Усманова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Главного редактора «Росбалта» Николая Ульянова и нескольких сотрудников издания вызвали на допрос по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова, передает «Интерфакс».

«Во вторник [23 апреля] мы, я, сотрудник редакции, который фигурирует в деле, а также, наверное, наш технический сотрудник, должны будем с нашим адвокатом подъехать к дознавателю в управление дознания столичного управления МВД. Может быть, там мы получим какие-то объяснения происходящего: почему нам сказали, что сделают одно, а сделали совершенно другое», – заявил Ульянов.

По его словам, при обыске сотрудники правоохранительных органов изъяли его системный блок, а также системные блоки журналиста, чье рабочее место изначально пришли осматривать полицейские, и редактора, работавшего с ним. Помимо этого полицейские забрали документы, «которые насобирали здесь со столов», добавил Ульянов. По его словам, были осмотрены все компьютеры сотрудников редакции «на предмет нахождения слова «Шакро». На изъятых системных блоках были обнаружены материалы, в которых упоминалось дело Шакро Молодого (криминального авторитета Захария Калашова, осужденного за вымогательство в крупном размере). Ульянов считает, что именно из-за этих материалов были изъяты компьютеры.

Главный редактор «Росбалта» удивлен действиями полицейских. По его словам, в этих материалах не было ни слова об Усманове.

Ранее Ульянов рассказал, что обыски проходили по делу, возбужденному в декабре 2018 г. по ст. 128.1 УК (клевета).

Выбор редактора
Технологии
Новости

Директор ФСБ призвал сделать зашифрованные сообщения открытыми для спецслужб

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Директор ФСБ России Александр Бортников призвал разработать единые международные правила в интернете, а также сделать открытыми для спецслужб шифрованные сообщения в мобильных приложениях, передает ТАСС.

По его словам, сейчас размещение террористических ресурсов на иностранных серверах обеспечивает их неуязвимость. Если международное сообщество сможет договориться и скоординированно действовать на основе единых правовых стандартов, то террористам будет сложнее пропагандировать, вербовать, устраивать теракты и заниматься их финансированием. По его словам, актуальной проблемой сейчас является «применение криптографии в программах для коммуникации». Из-за зашифрованных сообщений в мобильных приложениях повсеместно снизилась эффективность оперативно-технических мероприятий по противодействию террористам. Для решения этой проблемы Россия разработала концепцию инициативы, направленную на создание прозрачной системы депонирования ключей шифрования, генерируемых мобильными приложениями.

Реализация этой инициативы международным сообществом создаст правовые и технологические возможности для получения законного доступа к оперативно значимой зашифрованной информации. На данный момент террористические группы создали более 10 000 сайтов. «Ими созданы сотни тысяч аккаунтов в соцсетях, в которых материалы публикуются на более чем 40 языках мира, прежде всего на арабском, английском и русском», – отметил Бортников.

По его словам, террористы пытаются охватить все возможные целевые аудитории. В закрытых группах в соцсетях боевики устаивают тренинги по тактике ведения боевых действий против правоохранительных органов. Как показывает следствие, большинство террористов при совершении нападений следуют инструкциям интернет-наставников, добавил Бортников. По его словам, злоумышленники используют IP-телефонию, электронные почтовые серверы для распространения ложной информации о терактах, в интернете все чаще происходит продажа оружия и взрывчатых веществ.

В начале апреля профильный комитет Госдумы подготовил поправки в законопроект о «суверенном рунете». Эти поправки обяжут IT-компании использовать российскую криптографию для всего трафика в отечественном сегменте, сообщал РБК. Правительство «устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования», говорилось в проекте поправок.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Мутко назвал сумму долгов за свет и газ в республиках Северного Кавказа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Задолженность за потребление электроэнергии и газа в субъектах Северо-Кавказского федерального округа составляет 120 млрд руб., сообщил вице-премьер Виталий Мутко. Об этом он сказал на заседании коллегии Министерства по делам Северного Кавказа (слова Мутко приводит «Интерфакс»). Вице-премьер констатировал, что необходимо повышать платежную дисциплину.

В январе суд в Грозном по требованию прокуратуры обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» списать задолженность населения Чечни за газ. Сумма долга составила 9,353 млрд руб., она была сформирована в период с начала 2007 г. до конца сентября 2015 г. включительно. Однако Верховный суд Чечни в апреле отменил это решение.

А ранее 18 апреля глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что регион теряет из-за хищений примерно треть всего поставляемого ему газа. По его словам, правоохранительные органы уже возбудили 11 уголовных дел по фактам хищения газа, по ним проходят около 250 человек разного уровня.

Бизнес
Новости

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6000 рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам – например, iPhone 8 с объемом памяти 64 Гб можно было заказать примерно за 6000 руб., архивные телефоны – от 49 руб., обнаружил корреспондент «РИА Новости». Агентство отмечает, что скриншоты с сайта интернет-магазина есть в распоряжении агентства.

Представитель компании пояснил агентству, что появление таких цен было связано со сбоем программного обеспечения. «Происходила плановая замена программного обеспечения. В процессе произошел сбой, в результате которого на сайте в течение 15 минут отображались некорректные цены», – уточнил собеседник.

Заказать смартфоны по сниженной цене успели 854 человека, все они получат свои устройства, добавил он. Покупатели, заказавшие телефоны, снятые с производства, получат современные устройства по цене, которая была на момент заказа.

Смартфоны iPhone, одни из самых популярных в России устройств, стоят значительно дороже. Цена iPhone 8 с объемом памяти 64 Гб на сайте Apple составляет 52 871 руб., iPhone 7 с памятью 32 ГБ – 39 651 руб.

Экономика
Новости

Минэкономразвития в шесть раз снизит минимальную сумму льготного кредита для бизнеса

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство экономического развития подготовило проект постановления, согласно которому минимальная сумма кредита по программе льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса будет снижена с 3 млн до 500 000 руб. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Средства займа предприниматели смогут направить как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств», – отмечается в сообщении. По мнению замминистра экономического развития Вадима Живулина, снижение минимальной суммы позволит активизировать выдачу льготных кредитов среди предпринимателей.

Участниками программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса являются 69 банков, первые кредиты были выданы в феврале. По этой программе предприниматели могут получить кредиты по ставке не более 8,5%. Сейчас минимальная сумма льготного кредита составляет 3 млн руб. Максимальная – 1 млрд руб. на инвестиционные цели и 100 млн руб. на оборотные. Каждый год, начиная с 2019-го, на реализацию программы льготного кредитования будет выделяться 1 трлн руб.

Живулин также сообщил, что министерство планирует рассмотреть возможность кредитования самозанятых. По данным на 10 апреля, в системе самозанятых зарегистрировалось более 64 000 ­человек. Эксперимент по введению налога на профессиональный доход с начала года стартовал в четырех регионах России – Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области.

Политика
Новости

Чайка назначил руководителя надзора за расследованием особо важных дел

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генпрокурор Юрий Чайка назначил Владимира Юдина начальником Главного управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Юдин родился в 1950 г. в селе Козловка Воронежской области, окончил МГУ по специальности «Правоведение». В органах прокуратуры служит с 1977 г.

До назначения он в течение 10 лет работал в должности заместителя прокурора Москвы, с 2011 г. – начальником управления по надзору за расследованием особо важных дел. Во время работы он курировал несколько громких дел, в том числе о теракте, устроенном террористкой-смертницей около входа на ст. м. «Рижская», обрушении «Трансвааль-парка» в 2004 г. и др.

О том, что в Генпрокуратуре появится новое главное управление – по надзору за расследованием особо важных дел, РБК сообщил в начале апреля. Ранее надзор за следствием по особо важным делам курировало обычное, не главное управление Генпрокуратуры. Таким образом, значимость этой работы повышается, отмечало издание. В новом главке будут работать 70 человек, в его структуру войдут два управления, одно из которых будет заниматься надзором за особо важными делами в Следственном комитете России (36 человек), другое (19 человек) – за следствием в МВД и дознанием в Федеральной службе судебных приставов.

Политика
Новости

На дебаты Зеленского и Порошенко распроданы все билеты

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Все билеты на дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко распроданы, сообщается на сайте debaty2019.org.ua. «К сожалению, все билеты уже проданы. Спасибо, что интересуетесь событием!» – говорится в сообщении. Число проданных билетов не уточняется.

Дебаты между Зеленским и Порошенко, вышедшими во второй тур выборов президента Украины, запланированы на 19 апреля, они должны начаться в 19.00 по местному времени (совпадает с московским). «Олимпийский», выбранный местом проведения дебатов, является крупнейшим стадионом страны, он вмещает, согласно информации на сайте, 70 050 человек.

Дебаты будут в прямом эфире транслировать несколько российских телеканалов, в частности «Дождь» и RT. Трансляции будут вестись с переводом на русский язык.

Порошенко провел «дебаты» на стадионе без Зеленского

Бизнес
Новости

Чистая прибыль крупнейшей судостроительной компании упала более чем в 2,5 раза

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Чистая прибыль Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по МСФО в 2018 г. сократилась в 2,6 раза до 2,217 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

ОСК является крупнейшей судостроительной компанией в России, всего в принадлежащий государству холдинг входит около 40 предприятий.

Выручка компании по сравнению с 2017 г. выросла на 3,25% до 336,28 млрд руб., при этом валовая прибыль ОСК за год сократилась на 4,68% до 56,025 млрд руб. В свою очередь, прибыль от операционной деятельности снизилась почти в 1,9 раза до 7,65 млрд руб. В то же время прибыль до налогообложения снизилась до 3,57 млрд руб., что почти в 3,9 раза меньше показателей прошлого года. Себестоимость производства при этом увеличилась на 5% до 280,25 млрд руб. Долгосрочные обязательства ОСК снизились за год на 38% до 279,887 млрд руб. Краткосрочные обязательства, напротив, выросли на 56,34% до 498,508 млрд руб.

Глава компании Алексей Рахманов в декабре 2018 г. ожидал, что по итогам 2018 г. ОСК продемонстрирует чистую прибыль по МСФО на уровне 2,5–2,7 млрд руб., а выручку – 362 млрд руб. Он подчеркивал, что компания по итогам года рассчитывает получить 15,6% общей выручки по МСФО от гражданской продукции. Рахманов также прогнозировал, что в 2019 г. портфель заказов ОСК по гражданскому судостроению составит 554 млрд руб. В 2019 г. корпорация постарается достичь уровня выручки по стандартам МСФО в объеме 414 млрд руб.

Читать ещё
Preloader more
Фото