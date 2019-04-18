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Трамп о назначении Мюллера: Это конец моего президентства, со мной покончено

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на назначение Роберта Мюллера специальным прокурором, назвав это событие концом своего президентства. Реакция Трампа описана в опубликованном сегодня, 18 апреля, докладе Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 г.

«Боже мой, это ужасно. Это конец моего президентства. Со мной покончено (I am fucked)», – сказал Трамп, когда Джефф Сешнс, занимавший тогда должность генерального прокурора, сообщил ему о назначении Мюллера. Слова президента США приводятся в докладе со ссылкой на заметки помощника Трампа. Президент обвинил в этом Сешнса, заявив, что тот подвел его. «Как ты мог позволить этому случиться, Джефф?» – спросил у него Трамп. По воспоминаниям Сешнса, президент также добавил, обращаясь к нему: «Ты должен был защитить меня».

Трамп опасался, что расследование Мюллера затянется на годы и в итоге «разрушит его президентство». «Это худшее, что могло со мной случиться», – сказал президент о назначении спецпрокурора.

Мюллер был назначен специальным прокурором в мае 2017 г. по решению министерства юстиции США, которое тогда возглавлял Сешнс. Его задачей было расследовать попытки российских властей вмешаться в американские выборы 2016 г. и возможные связи штаба Трампа с Москвой.

Трамп призывал Сешнса прекратить расследование Мюллера, а когда тот самоустранился от этого дела, попросил его уйти в отставку. В ноябре 2018 г. генпрокурор вручил президенту заявление об увольнении.

Дональд Трамп и его связи с Россией