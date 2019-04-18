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Мюллер назвал ответы Трампа на вопросы о связях с Россией «неадекватными»

Спецпрокурор Роберт Мюллер в своем докладе назвал неадекватными ответы президента США Дональда Трампа, полученные во время расследования обстоятельств вмешательства России в выборы в 2016 г., отмечает Bloomberg.

Речь идет о письменных ответах на вопросы, которые Мюллер направил президенту в конце октября 2018 г. Ранее спецпрокурор заявлял, что может задать новые вопросы Трампу. Но адвокаты президента говорили, что глава государства не станет на них отвечать. Прокуроры могли бы попытаться вызвать Трампа в суд, но адвокаты обещали препятствовать этому.

В докладе Мюллер поясняет, что расследование дела могло бы затянуться, если бы команда спецпрокурора попыталась через суд заставить Трампа дать показания. «Это может быть одной из самых больших побед Трампа во время расследования», – отмечает Bloomberg. Получив письменные ответы Трампа, следователи были расстроены, так как более чем на 20 вопросов о «критически важных событиях» президент ответил, что не помнит. Тем не менее, по словам Мюллера, у расследователей «было достаточно доказательств, чтобы понять соответствующие события и сделать определенные оценки без показаний президента».

Спецпрокурор отметил, что память подводила Трампа при ответе на вопросы о проекте строительства небоскреба в Москве и обстоятельствах встречи с «адвокатом Кремля» Натальей Весельницкой в июне 2016 г., чтобы помешать победе Хиллари Клинтон. Трамп на это ответил, что на этой встрече его не было. Вместо него присутствовали Манафорт, его сын Дональд Трамп-младший и зять Джаред Кушнер. Потом появилась информация, что никаких серьезных обсуждений на встрече не было.

Трамп также не смог вспомнить что-либо о взломе и обнародовании на сайте Wikileaks содержания электронных писем чиновников-демократов и самой Клинтон. По словам Трампа, он не знает о контактах между участниками его предвыборной кампании и Wikileaks. Президент США также не припоминает, чтобы в его предвыборном штабе обсуждали вопрос помилования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. При этом некоторые действия Трамп объясняет стратегией предвыборной кампании или шуткой. Например, Трамп утверждает, что он ранее «в шутку и с сарказмом» призвал Россию обнародовать электронные письма Клинтон во время ее пребывания на посту госсекретаря США.