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Более 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье

Как минимум 342 человека потеряли имущество из-за природных пожаров в Забайкальском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Часть пострадавших находятся в пунктах временного размещения.

В общей сложности пожар уничтожил 109 домов – 90 жилых и 19 нежилых. Также сгорели 58 надворных построек, погибло 50 голов крупного рогатого скота и 70 голов мелкого рогатого скота. Из-за сильного штормового ветра огонь быстро распространялся и затронул 14 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. К середине дня 20 апреля все очаги возгорания были ликвидированы. Пожарные приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций.

За медицинской помощь, по последним данным, обратились 27 человек. Семеро из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии, рассказал агентству представитель регионального минздрава.

В тушении пожара участвовали два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8. Ожидается также прибытие еще двух вертолетов Ми-8, отметило МЧС.

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