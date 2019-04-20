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Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко видит в России опору для суверенитета Белоруссии. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время общереспубликанского субботника. «Искренне говорю, Россия – это, можно сказать, оплот нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе», – приводит слова Лукашенко агентство «Белта».

Так президент прокомментировал собственные слова, сказанные им во время послания белорусскому народу и парламенту. В ходе выступления 19 апреля Лукашенко заявил, что «тот, кто посмеет уничтожить Беларусь, будь то президент или правительство, будут прокляты белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой – получит мощнейший отпор». По словам Лукашенко, «некоторые политики» в России неправильно интерпретировали эти слова и решили, что они относятся к Москве. Эти фразы имеют внутренний и внешний аспекты и были направлены «против тех, кто попытается это сделать», пояснил Лукашенко.

На прошлой неделе белорусский президент заявил, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки». По его словам, власти России осуждают введенные против нее санкции, но при этом сами «подобным оружием воюют против ближайших своих союзников». Лукашенко также пригрозил закрыть на ремонт расположенные в Белоруссии трубопроводы, по которым идет российская нефть.

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