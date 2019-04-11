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Лукашенко пожаловался на «обнаглевшую» и «выкручивающую руки» Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства, на котором выразил мнение, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», передает местное агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что власти России осуждают введенные против нее санкции, но при этом сами «подобным оружием воюют против ближайших своих союзников». «То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. <...> Нам закрывают рынок», – подчеркнул белорусский президент.

Он напомнил ситуацию, которая произошла год или полтора назад, когда специалисты доложили об аварийном состоянии нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, идущих через Белоруссию. «Нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы, – подчеркнул он. – Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации – нефть».

Белорусский президент отметил, что этот вопрос сейчас находится в повестке дня, и обратился к вице-премьер Игорю Ляшенко с требованием : «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию, ставьте и ремонтируйте».

В марте Лукашенко потребовал от властей России прекратить лоббировать интересы «олигархических кланов», которые блокируют поставки белорусской продукции. »Крупный бизнес сросся с властью, и они проталкивают свои вопросы, блокируют наши отношения в союзе [Союзном государстве России и Белоруссии]», — сказал он.