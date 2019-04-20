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Политика
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Украинский адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов президента

Ведомости
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Украинский адвокат Андрей Хилько сообщил, что подал иск о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом Хилько написал в Facebоok. По его словам, суд принял иск и рассмотрит его вечером 20 апреля. Хилько уточнил, что обратился в суд в качестве официального наблюдателя на выборах.

Рассмотрение иска Хилько запланировано на 21.00 по киевскому времени (совпадает с московским), следует из материалов официального портала судебной власти Украины. Там отмечается, что в качестве третьего лица по иску проходит украинский Центризбирком.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Лидером президентской гонки является шоумен Зеленский: согласно последним опросам, он опережает действующего президента Петра Порошенко как минимум с двукратным отрывом. По данным Киевского международного института социологии, шоумен лидирует с результатом 65% на 35%. Опрос группы «Рейтинг» показал, что за Зеленского намерены голосовать 73%, а за Порошенко – 27%.

В первом туре выборов, который прошел 31 марта, никто из 39 кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов. За действующего президента проголосовали почти 16% избирателей, Зеленского поддержали 30,2%.

«Конец эпохи жадности». Как на Украине агитируют за Зеленского и Порошенко

Технологии
Новости

РБК узнал о согласовании условий вхождения Сбербанка в капитал Rambler Group

Ведомости
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Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По их словам, сделка уже получила одобрение правления, официально о ней может быть объявлено на следующей неделе. Еще один источник рассказал РБК, что стороны ведут переговоры о приобретении группой Сбербанк существенного, но неконтрольного пакета акций холдинга Александра Мамута.

Представители Сбербанка и Rambler Group подтвердили РБК факт переговоров, отказавшись от дальнейших комментариев.

Как рассказал один из источников издания, сделка подразумевает рефинансирование долга Rambler Group, покупку структурами Сбербанка неконтрольной доли в интернет-холдинге и опционное соглашение на увеличение доли банка. По словам источника, речь идет о существенных инвестициях в Rambler Group.

В Rambler Group входят киносети «Синема парк» и «Формула кино», интернет-холдинг Rambler & Co. (портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и др.), издательство «Азбука-аттикус» и онлайн-кинотеатр Okko. Rambler & Co. образована в 2013 г. после объединения медиаактивов бизнесмена Александра Мамута и Владимира Потанина (они получили равные доли), весной 2014 г. холдинг возглавил сам Мамут.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Сбербанк ведет переговоры о покупке медиахолдинга Rambler Group. Один из собеседников отмечал, что основная часть менеджмента госбанка против сделки, но в ее необходимости уверены президент банка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис. Представители Сбербанка и Rambler опровергали сообщение Reuters.

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Бизнес
Новости

Минск обсудит с «Транснефтью» компенсацию из-за поступления некачественной нефти

Ведомости
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Белоруссия пытается минимизировать последствия поступления из России некачественной нефти и будет обсуждать с «Транснефтью» необходимые компенсационные механизмы, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков (его слова приводит агентство «Белта»). Называть сумму ущерба он не стал, отметив, что ее сложно подсчитать, поскольку некоторые последствия могут наступить не сразу, а проявиться со временем.

Накануне «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, и запросил официальную встречу с представителями «Транснефти». По данным белорусской компании, по нефтепроводу из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений. По словам Рыбакова, отдельные пробы показывали превышение допустимой нормы этих веществ в 100 раз. Он объяснил, что опасность хлорорганических соединений – в их высокой коррозионной агрессивности. «Также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы», – добавил Рыбаков. Ущерб может исчисляться «сотнями миллионов долларов», заключил председатель «Белнефтехима».

«Транснефть» сообщила, что ежесуточно проверяет показатели по наличию органических хлоридов, а также пытается установить источник возможного загрязнения. По прогнозам компании, ситуация с качеством нефти должна нормализоваться к 22–23 апреля. Представитель «Транснефти» также отметил, что специалисты компании готовы встретиться с белорусскими коллегами.

Через территорию Белоруссии проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода «Дружба». Они обеспечивают поставки нефти не только на оба белорусских нефтеперерабатывающих завода, но и транзит нефти в Европу по двум направлениям – через Польшу и Украину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля поручил поставить этот нефтепровод на ремонт в случае необходимости. Представитель «Транснефти» в свою очередь заверил, что состояние белорусских участков нефтепровода удовлетворительное.

Политика
Новости

Жена Зеленского попала в базу данных сайта «Миротворец»

Ведомости
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Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «информатор незаконных вооруженных формирований», сообщает «РИА Новости».

На сайте приводится ссылка на публикацию Зеленской в соцсети, где она сделала репост сообщения канала «Life Новости», в котором предлагается премия за информацию о перемещении украинских военных. Также к сообщению прикреплены скриншоты, на которых Владимир Зеленский подтверждает, что Елена является его женой.

Кроме того, сообщается, что Елена Зеленская является конечным бенефициаром ООО «Студия квартал – 95», ООО «Зелари фиш», Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 г., он позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. Ресурс получил широкую известность после убийства писателя Олеся Бузины и депутата Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, опубликовал «Миротворец».

В базу попадают журналисты, ополченцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и другие граждане, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля». В базе есть сведения о некоторых российских деятелях культуры.

«Конец эпохи жадности». Как на Украине агитируют за Зеленского и Порошенко

Недвижимость
Новости

Следователи определили точное местонахождение очага возгорания в Нотр-Даме

Ведомости
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Французские следователи установили точное место, с которого начался пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари, сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции. По данным телеканала, эксперты просмотрели множество любительских фотографий и видеозаписей пожара и теперь считают, что очаг возгорания находился в центральной части собора рядом с основанием шпиля.

Источник CNN также рассказал, что сейчас полицию больше всего интересует работа пожарной сигнализации в Нотр-Даме. По его словам, следователи допускают, что датчики пожарной сигнализации в соборе работали некорректно. Об этом говорит тот факт, что, когда служба безопасности Нотр-Дама заметила возгорание, высота пламени составляла уже почти три метра.

Работавшие в тот день в соборе охранники рассказали, что в первый раз датчик пожарной безопасности сработал около 18.15 по местному времени. Однако, когда два сотрудника службы безопасности пошли проверить место, где находился прибор, они не обнаружили там возгорания. Только спустя 28 минут сработал другой датчик сигнализации – в куполе собора. Пламя в это время уже охватило крышу Нотр-Дама.

Также следователей интересуют лифты, которые были установлены для строителей, выполнявших работы по реконструкции собора, рассказал собеседник CNN. Что именно заинтересовало следователей в устройстве этих лифтов, источник не уточнил.

Сильный пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля, его тушили более десяти часов. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша. Возможной причиной возгорания следователи считают короткое замыкание. Президент Франции Эмманюэль Макрон поставил задачу восстановить собор за пять лет.

Слезы и потрясение. Как Париж переживал пожар Нотр-Дам де Пари

Стиль жизни
Новости

Врачи сообщили о положительной динамике в состоянии писателя Быкова

Ведомости
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В состоянии Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает с лекциями писатель. «Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Дмитрия Львовича Быкова», – написала Большакова в Faceboоk.

Быков попал в реанимацию 16 апреля в тяжелом состоянии. Он почувствовал себя плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу и был госпитализирован сразу после посадки самолета. Через два дня Быкова перевезли из Уфы в одну из московских клиник. Госпитализация писателя связана с хроническим заболеванием, сообщал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, у писателя «то, что врачи называют токсическим синдромом».

Быкову 51 год, он занимается писательской, журналистской и преподавательской деятельностью, ведет программу «Один» на радиостанции «Эхо Москвы». В 2006 г. получил литературную премию «Большая книга» за произведение «Борис Пастернак», а в 2010 г. был награжден премией «Золотое перо России», которую присуждает Союз журналистов.

В Уфе Быков планировал провести лекцию о русских анекдотах, она отложена на неопределенный период.

Политика
Новости

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Ведомости
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Белорусский президент Александр Лукашенко видит в России опору для суверенитета Белоруссии. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время общереспубликанского субботника. «Искренне говорю, Россия – это, можно сказать, оплот нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе», – приводит слова Лукашенко агентство «Белта».

Так президент прокомментировал собственные слова, сказанные им во время послания белорусскому народу и парламенту. В ходе выступления 19 апреля Лукашенко заявил, что «тот, кто посмеет уничтожить Беларусь, будь то президент или правительство, будут прокляты белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой – получит мощнейший отпор». По словам Лукашенко, «некоторые политики» в России неправильно интерпретировали эти слова и решили, что они относятся к Москве. Эти фразы имеют внутренний и внешний аспекты и были направлены «против тех, кто попытается это сделать», пояснил Лукашенко.

На прошлой неделе белорусский президент заявил, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки». По его словам, власти России осуждают введенные против нее санкции, но при этом сами «подобным оружием воюют против ближайших своих союзников». Лукашенко также пригрозил закрыть на ремонт расположенные в Белоруссии трубопроводы, по которым идет российская нефть.

«Я с Россией не собираюсь воевать». Что говорил Лукашенко о России и Путине

Авто
Новости

Представитель ГИБДД рассказал, как изменится теоретический экзамен на права

Ведомости
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Госавтоинспекция планирует более чем вдвое увеличить число вопросов, на которые нужно будет ответить в теоретической части экзамена на получение водительских прав. Об этом «Российской газете» рассказал замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Николай Гиляков.

Сейчас в теоретической части экзамена на права в общей сложности содержится 800 задач, которые разделены на 40 билетов по 20 задач в каждом. ГИБДД хочет увеличить число вопросов в каждом билете до 50, рассказал Гиляков. Следовательно, увеличится и общее число задач. При этом они будут более четко разделены по принадлежности к определенной категории транспортных средств.

По словам Гилякова, Госавтоинспекция стремится сделать вопросы такими, чтобы кандидат в водители задумывался над предложенными ситуациями и выбирал вариант ответа, основываясь на своих знаниях, а не на зазубренных наизусть билетах.

Изменения могут быть введены до конца этого года. Сейчас ГИБДД изучает международный опыт приема экзаменов на право управления в таких странах, как Германия, Норвегия и Великобритания.

Политика
Новости

Более 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье

Ведомости
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Как минимум 342 человека потеряли имущество из-за природных пожаров в Забайкальском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Часть пострадавших находятся в пунктах временного размещения.

В общей сложности пожар уничтожил 109 домов – 90 жилых и 19 нежилых. Также сгорели 58 надворных построек, погибло 50 голов крупного рогатого скота и 70 голов мелкого рогатого скота. Из-за сильного штормового ветра огонь быстро распространялся и затронул 14 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. К середине дня 20 апреля все очаги возгорания были ликвидированы. Пожарные приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций.

За медицинской помощь, по последним данным, обратились 27 человек. Семеро из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии, рассказал агентству представитель регионального минздрава.

В тушении пожара участвовали два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8. Ожидается также прибытие еще двух вертолетов Ми-8, отметило МЧС.

10 крупнейших природных катастроф в России

Политика
Новости

В США прокурор попросил приговорить Бутину к 1,5 года тюрьмы

Ведомости
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Прокуратура США попросила суд приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения, передает CNN. Следствие пришло к выводу, что Бутина «не была обученным сотрудником разведки», следует из материалов суда, на которые ссылается телеканал. Однако прокуратура считает, что «действия, которые она предпринимала, происходили по поручению российского должностного лица в пользу России».

Защита россиянки просит, чтобы ее тюремный срок ограничился теми девятью месяцами, которые она уже провела в заключении. Окончательный приговор будет вынесен 26 апреля.

Ранее министерство юстиции США и адвокаты Бутиной попросили суд депортировать ее в Россию после того, как она отбудет назначенное судом наказание. Если россиянку приговорят к тому сроку, который она уже отбыла, находясь под арестом во время следствия, то она будет депортирована сразу после приговора. Сама Бутина согласилась после депортации не возвращаться в США в течение ближайших десяти лет.

Бутина была задержана в США в июле прошлого года. Ее обвиняют в том, что она вступила в сговор с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне, при этом не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента. Россиянка признала себя виновной по одному из пунктов обвинения – в участии в заговоре против США. Она рассказала, что действовала под руководством российского официального лица, а ее задачей были неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Политика
Новости

Трансляции дебатов Зеленского и Порошенко набрали в рунете более 2 млн просмотров

Ведомости
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Сразу несколько российских телеканалов вели прямую трансляцию дебатов кандидатов в президенты Украины на своих интернет-ресурсах, каналах в YouTube и в социальной сети «Одноклассники». Представитель «Одноклассников» сообщил «Ведомостям», что по всем трансляциям дебаты набрали около 1,5 млн просмотров. Телекомпания НТВ сообщила, что на ее канале в YouTube зафиксировано 480 000 просмотров дебатов на киевском стадионе «Олимпийский».

У телеканала «Россия 24» было две трансляции на YouTube: прямой эфир с переводом и эфирная программа «60 минут», где происходящее комментировали гости студии. Первая трансляция набрала более 30 000 просмотров, вторая – 40 000.

Телеканал «Дождь» показывал дебаты в прямом эфире на своем сайте, причем трансляция была открыта для бесплатного просмотра. На телеканале сообщили «Ведомостям», что без учета мобильных приложений и SmartTV трансляцию смотрело 38 000 человек.

Телекомпания RТ вела трансляцию и на сайте, и на канале в YouTube. Данных о просмотрах на сайте «Ведомостям» не называли, на YouTube число просмотров эфира составило более 13 000.

Кроме того, почти 60 000 просмотров набрала трансляция на YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального «Навальный Live». Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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Финансы
Новости

Банк «Югра» решил банкротить принадлежащую Хотину нефтяную компанию «Дулисьма»

Ведомости
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Банк «Югра» обратится в суд с заявлением о признании банкротом нефтяной компании «Дулисьма», принадлежащей совладельцу кредитной организации Алексею Хотину. Сообщение о намерении размещено на «Федресурсе». Ранее сегодня Хотин был задержан по подозрению в хищении у банка 7,5 млрд руб., суд отправил его под домашний арест.

«Дулисьме» принадлежит лицензия на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Компания входила в состав Urals Energy, в кризис перешла за долги Сбербанку, а в 2012 г. была продана за $89 млн структурам семьи Хотиных.

Хотину принадлежат и другие нефтяные активы: в 2013 г. он купил 30% компании Exillon Energy (ведет добычу углеводородов в ХМАО и Коми). Летом 2014 г. «Алроса» продала «Дулисьме» «Иреляхнефть» (добывает нефть в Западной Якутии) за 1,8 млрд руб. А в 2015 г. Хотины купили компанию «Негуснефть» у основателя группы «Синтез» и бывшего сенатора Леонида Лебедева, писал Forbes.

Банк «Югра» был лишен лицензии в июле 2017 г. Крах этой кредитной организации стал крупнейшим страховым случаем в истории России: выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб. По данным «Интерфакс ЦЭА», на момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в банковской системе страны по размеру активов. После этого регулятор неоднократно обращался в правоохранительные органы по поводу деятельности «Югры». В сентябре прошлого года суд признал «Югру» банкротом. Активы банка на тот момент оценивались в 34 млрд руб., обязательства – в 194,8 млрд руб.

Собственник «Югры» Алексей Хотин в суде. Фотографии

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