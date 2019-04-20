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Украинский адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов президента

Украинский адвокат Андрей Хилько сообщил, что подал иск о снятии кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов. Об этом Хилько написал в Facebоok. По его словам, суд принял иск и рассмотрит его вечером 20 апреля. Хилько уточнил, что обратился в суд в качестве официального наблюдателя на выборах.

Рассмотрение иска Хилько запланировано на 21.00 по киевскому времени (совпадает с московским), следует из материалов официального портала судебной власти Украины. Там отмечается, что в качестве третьего лица по иску проходит украинский Центризбирком.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Лидером президентской гонки является шоумен Зеленский: согласно последним опросам, он опережает действующего президента Петра Порошенко как минимум с двукратным отрывом. По данным Киевского международного института социологии, шоумен лидирует с результатом 65% на 35%. Опрос группы «Рейтинг» показал, что за Зеленского намерены голосовать 73%, а за Порошенко – 27%.

В первом туре выборов, который прошел 31 марта, никто из 39 кандидатов не смог набрать необходимых для победы 50% голосов. За действующего президента проголосовали почти 16% избирателей, Зеленского поддержали 30,2%.

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