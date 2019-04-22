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Российские звезды шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

Российские политики и звезды шоу-бизнеса в соцсетях поздравили шоумена Владимира Зеленского, который, по предварительным подсчетам протоколов, стал лидером голосования во втором туре президентских выборов на Украине. Под его записью на странице в соцсети Instagram свои подписи и пожелания оставили бывший кандидат в президенты России и телеведущая Ксения Собчак, комик Владимир Галустян, певец Дима Билан, певицы Вера Брежнева, Наташа Королева, Сати Казанова, балерина Анастасия Волочкова и др. «Чем-то новым запахло в воздухе. И это новое завораживает!» – прокомментировал пост Зеленского актер Павел Деревянко.

Некоторые звезды шоу-бизнеса посвятили победе Зеленского отдельные посты. «Я рада!! У меня слезы!!» – написала актриса театра и кино Ирина Горбачева на своей странице в Instagram, добавив, что гордится тем, что Украина выбрала «не политика, а человека».

Шоумен Зеленский живет и работает на Украине. Он является одним из основателей и руководителей студии «Квартал 95», которая выпускает одноименное юмористическое шоу, а также сняла несколько полнометражных фильмов. Среди его актерских работ – роли в таких фильмах, как «Любовь в большом городе», «Ржевский против Наполеона», «Служебный роман. Наше время». У многих поздравивших Зеленского есть опыт совместной работы с ним. Например, Собчак и Деревянко снимались вместе с Зеленским в фильме «Ржевский против Наполеона».

На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. По состоянию на 10.30 мск (совпадает с киевским) Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,87% протоколов. Зеленского поддержало 73,14% избирателей, за действующего президента страны Петра Порошенко проголосовало 24,52% избирателей.

Кремль еще не комментировал победу Зеленского на выборах на Украине. Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook написал, что результат голосования на Украине показал запрос общества на иные способы решения проблем страны. «У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании... Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», – добавил он.