Политика

Новости

Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти

Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусcкой нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

По его словам, при выборе партнеров все будет зависеть от предложенных этими странами условий по перевалке и транспортировке нефти.

«Либо это балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация», – заявил Гриб.

Он отметил, что в Белоруссии могут перерабатывать нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии и ряда других стран. При этом он не ответил на вопрос о том, какие конкретные направления импорта нефти сегодня рассматриваются.

23 апреля Белоруссия временно прекратила поставки из России светлых нефтепродуктов – бензинов и дизельного топлива – на Украину, в Польшу и страны Балтии. Власти объяснили приостановку экспорта резким ухудшением качества российской нефти, о котором стало известно 19 апреля.

В «Белнефтехиме» тогда заявили, что по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» из России поступает нефть, в которой обнаружены хлорорганические соединения, обладающие высокой коррозионной агрессивностью. Компания временно ограничила поставки российских нефтепродуктов и потребовала от российской трубопроводной компании «Транснефть» компенсацию. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию и заявила, что ищет решение проблемы.