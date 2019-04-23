Генпрокуратура: число дел о превышении полномочий сотрудниками ФСИН выросло втрое

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Акимов заявил о сохранении планов строительства ВСМ Москва – Казань

Власти не отказываются от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань, речь шла об очередности реализации этого проекта по сравнению с ВСМ Москва – Петербург, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова.

«Разве шла речь о закрытии этих проектов?», – отметил он.

Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал просьбу врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора РЖД Олега Белозерова начать проектирование высокоскоростной железной дороги до Москвы, сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники. Предполагается, что ВСМ сократит время в пути до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет втрое – с 11 млн до 33 млн человек в год, утверждали они в письме к президенту.

Письмо Путину воспринималось как отказ РЖД от строительства ВСМ в Нижний Новгород, говорил участник проработки проекта. Источник, близкий к «Скоростным магистралям», заявил, что эти дороги не конкурируют. В свою очередь федеральный чиновник заявлял, что ВСМ Москва – Казань уйдет с повестки дня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос создания скоростной магистрали в Казань окончательно не решен.

«Разве шла речь о закрытии этих проектов? Речь шла об обсуждении очередности их реализации», – заявил он.

Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал просьбу врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора РЖД Олега Белозерова начать проектирование высокоскоростной железной дороги до Москвы, сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники. Предполагается, что ВСМ сократит время в пути до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет втрое – с 11 млн до 33 млн человек в год, утверждали они в письме президенту.

Письмо Путину воспринималось как отказ РЖД от строительства ВСМ в Нижний Новгород, говорил участник проработки проекта. Источник, близкий к «Скоростным магистралям», заявил, что эти дороги не конкурируют. В свою очередь федеральный чиновник заявлял, что ВСМ Москва – Казань уйдет с повестки дня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос создания скоростной магистрали в Казань окончательно не решен.