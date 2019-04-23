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Политика
Новости

Порошенко обвинили в незаконной приватизации кондитерской фабрики в Киеве

Ведомости
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Лидер украинских социалистов Илья Кива обратился в суд с иском о признании незаконной приватизации старейшего кондитерского предприятия Киева – «Киевской кондитерской фабрики Roshen», которая входит в основанную действующим президентом Украины Петром Порошенко корпорацию Roshen, сообщает «Интерфакс». Кива намерен добиваться возвращения фабрики украинскому народу, так как, по его словам, после президентских выборов появилась надежда на прозрачное рассмотрение этого дела.

Киевская кондитерская фабрика была основана в 1886 г., в 1996 г. она вошла в состав кондитерского концерна Roshen, которым владел Порошенко. После избрания на пост президента Украины Порошенко пообещал продать акции предприятия, но впоследствии передал свою долю в концерне в слепой траст (бенефициар такого траста не может определять инвестиционную политику и получает лишь отчет о прибыли или убытках траста) под управлением инвестиционного банка Rothschild. Другим крупным акционером Roshen является генеральный директор корпорации Вячеслав Москалевский (13%), четыре миноритария из менеджмента корпорации владеют по 0,5% каждый.

Это второе обвинение, которое получил Порошенко после избрания Зеленского президентом Украины. Отменившие национализацию Приватбанка судьи 23 апреля заявили о вмешательстве властей в их деятельность, в том числе со стороны президента Украины Петра Порошенко, говорится в заявлении на сайте Окружного административного суда Киева. Судьи считают, что Порошенко создал угрозу для судебной системы страны.

Сам Порошенко и его представители пока не комментировали обвинение в давлении на судей и иск.

Бизнес
Новости

В рейтинге покупателей нефти по версии Forbes впервые сменился лидер

Ведомости
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Китайский партнер «Роснефти» China National United Oil Corporation впервые обошел трейдера «Лукойла» Litasco в списке крупнейших покупателей российской нефти, следует из рейтинга российского Forbes.

Как отмечает издание, компания Chinaoil по итогам 2018 г. стала крупнейшим покупателем российской нефти и по общей сумме контрактов ($20,5 млрд), и по физическим объемам поставок (39,5 т). На Litasco за год пришлось 34,9 т, сумма контрактов составила $17,6 млрд. Третье место второй год подряд занимает Rosneft Trading (дочернее предприятие «Роснефти») с контрактами на сумму $12,5 млрд, объем закупок – 25,1 млн т.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), благодаря периоду увеличения квот по соглашению ОПЕК+ добыча нефти и газового конденсата в России увеличилась в 2018 г. на 1,6% до 555,837 млн т, а экспорт вырос только на 0,3% до 257,67 млн т. Составители рейтинга отмечают, что почти 85% этого объема ушло 20 участникам четвертого рейтинга крупнейших покупателей российской нефти по версии Forbes.

«Общая сумма их операций выросла до $107,2 млрд (против $78,3 млрд в 2017 г.). Но больше половины из них сократили объемы закупок в России», – отмечают авторы рейтинга.

Рейтинг крупнейших покупателей российской нефти составляется российским Forbes ежегодно с 2016 г.

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Политика
Новости

Суд наложил арест на имущество и счета Арашуковых

Ведомости
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Басманный суд Москвы наложил арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесской республики (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, который занимал пост советника гендиректора «Газпром межрегионгаза», сообщает пресс-служба суда.

У младшего Арашукова под арестом оказались принадлежащие ему 3 жилых дома, 1 жилое помещение и земельный участок, у его отца – земельный участок и 3 здания. Все эти объекты расположены в КЧР. Суд арестовал и денежные средства, находящиеся на счетах Арашуковых, запретив распоряжаться ими в пределах суммы причиненного ущерба.

Рауль и Рауф Арашуковы были задержаны 30 января 2019 г. Рауф Арашуков был задержан во время пленарного заседания Совета Федерации, после того как сенаторы проголосовали за снятие с него неприкосновенности. Впоследствии были арестованы остальные фигуранты дела: гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов, директор одного из филиалов этой компании Гузер Хашукаев, заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов и исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов, а также двоюродный брат сенатора Руслан Арашуков, который руководил газораспределительной компанией Северо-Кавказского федерального округа. На имущество и денежные средства обвиняемых также был наложен арест.

В деле Арашуковых 23 апреля появились новые фигуранты, сообщил источник «Ведомостей» в правоохранительных органах. Ими стали начальник центра по противодействию экстремизму министерства внутренних дел по КЧР Тимур Бетуганов и бывший первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета по КЧР генерал-майор юстиции Казбек Булатов. Сейчас Бетуганов и Булатов арестованы.

Следствие полагает, что созданная обвиняемыми преступная группа организовывала поставки газа на предприятия Северо-Кавказского федерального округа, похищала его и продавала компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Размер ущерба «Газпрому» оценивается в 30 млрд руб. Рауфу Арашукову также предъявлено обвинение по статьям «давление на свидетеля» и «убийство». Остальные лица подозреваются в мошенничестве, создании и участии в преступном сообществе.

Арашуковы свою вину отрицают и называют дело против них «заказным».

Бизнес
Новости

Читатели «Ведомостей» выбрали Галицкого бизнесменом 20-летия

Ведомости
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Основатель и бывший владелец «Магнита» Сергей Галицкий стал бизнесменом 20-летия по версии читателей и редакции «Ведомостей». Таковы итоги голосования в спецпроекте «Персона 20-летия», который «Ведомости» запустили 2 апреля. Читатели и редакция выбирали персон 20-летия в шести номинациях: «Политик», «Бизнесмен», «Профессионал», «Частное лицо», «Культурный герой» и «Загадка». Выбор редакции и читателей совпал в двух номинациях.

Галицкий одержал уверенную победу в номинации «Бизнесмен» – по числу голосов читателей он опередил Аркадия Воложа, занимающего второе место, почти в 3 раза. Владимир Путин стал политиком 20-летия, по мнению читателей и редакции. По числу голосов читателей он почти в 2 раза обошел занимающего второе место Алексея Навального.

В номинации «Профессионал 20-летия» читатели выбрали основателя Telegram Павла Дурова, а редакция – президента Сбербанка Германа Грефа. «Культурный герой», по мнению читателей, – Сергей Шнуров, редакция выбрала в этой номинации писателя Владимира Сорокина. Чулпан Хаматова стала «Частным лицом» по версии читателей, выбор редакции – первый президент России Борис Ельцин. В номинации «Загадка» читатели выбрали мэра Москвы Сергея Собянина, редакция – гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.

Политика
Новости

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

Ведомости
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Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство террористов Amaq. Об этом же сообщает организация SITE Intelligence Team, которая отслеживает активность «Исламского государства» в интернете.

21 апреля, во время празднования католической Пасхи, в церквях и отелях на Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов. Жертвами стали не менее 321 человека, около 500 человек пострадали. Эпицентром взрывов стал город Коломбо – крупнейший на острове – и его окрестности. Еще один взрыв произошел на следующий день при попытке полицейских разминировать грузовик возле одной из католических церквей. На острове было введено чрезвычайное положение.

Власти Шри-Ланки ранее 23 апреля назвали эти взрывы местью за расстрел людей в мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии. В результате стрельбы тогда погибло 50 человек, еще около 50 получили ранения. По подозрению в причастности к нападению были задержаны три человека, но в настоящее время единственным обвиняемым по делу остается 28-летний австралиец Брентон Таррант.

Взрывы на Шри-Ланке

Бизнес
Новости

Акимов заявил о сохранении планов строительства ВСМ Москва – Казань

Ведомости
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Власти не отказываются от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань, речь шла об очередности реализации этого проекта по сравнению с ВСМ Москва – Петербург, сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова. «Разве шла речь о закрытии этих проектов?» – отметил он.

Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал просьбу врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и гендиректора РЖД Олега Белозерова начать проектирование высокоскоростной железной дороги до Москвы, сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на источники. Предполагается, что ВСМ сократит время в пути до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет втрое – с 11 млн до 33 млн человек в год, утверждали они в письме к президенту.

Письмо Путину воспринималось как отказ РЖД от строительства ВСМ в Нижний Новгород, говорил участник проработки проекта. Источник, близкий к «Скоростным магистралям», заявил, что эти дороги не конкурируют. В свою очередь федеральный чиновник заявлял, что ВСМ Москва – Казань уйдет с повестки дня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что вопрос создания скоростной магистрали в Казань окончательно не решен.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Рекрутинговый сервис VCV привлек японских инвесторов

Ведомости
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Сервис VCV (видеоинтервью для найма сотрудников) российского происхождения привлёк $1,7 млн от японского фонда Will Group и других инвесторов, включая акселератор 500 Startups и бизнес-ангелов. Это «Ведомостям» рассказал основатель VCV Арик Ахвердян и подтвердил представитель Will Group. Сколько вложил каждый инвестор, стороны не раскрывают, но Will Group был основным инвестором в раунде, отметил представитель фонда. Инвесторы получили миноритарную долю, говорит Ахвердян. Он сохранил контроль в компании.

Основанный в 2013 г. сервис VCV позволяет кандидатам записывать свое видеорезюме и отправлять потенциальному работодателю, а компании — оценить кандидата и сократить время поиска сотрудников на 50%. На собственном сайте стартап сообщает, что его технологией пользуются Bayer, British American Tobacco, Sony, Сибур, Amway, Bosch.

Всего за время существования VCV привлекла от инвесторов $2,7 млн, в том числе $150 000 от акселератора 500 Startups в 2017 г. и частного инвестора, говорит Ахвердян. Новые инвестиции компания планирует потратить на развитие в США и Японии, рассказывает он.

Представитель Will Group отметил, что на японском рынке нет подобного сервиса, поэтому фонд надеется, что компания может занять значительную долю рынка.

Политика
Новости

Генпрокуратура: число дел о превышении полномочий сотрудниками ФСИН выросло втрое

Ведомости
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Число уголовных дел против сотрудников ФСИН за применение насилия к заключенным возросло за год почти втрое. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры по итогам заседания коллегии ведомства.

По ее данным, за три года всего было возбуждено 144 уголовных дела против сотрудников пенитенциарной системы. Из них 112 дел – по статье о превышении должностных полномочий, в частности в 2016 г. – 25 дел, в 2017 г. – 23, а в 2018 г. – 64.

Почти каждое второе дело возбуждено по материалам прокурорских проверок, отметила Генпрокуратура. К ответственности по этим делам привлечены 67 сотрудников, наибольшее количество из них – в 2018 г.

В прошлом году Генпрокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий) против руководства амурской исправительной колонии. Это последовало за публикацией «Комсомольской правды», обнародовавшей фотографии, на которых член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз жарит шашлыки, а также ест крабов и красную икру.

Кроме того, в том же году было возбуждено дело о превышении должностных полномочий после того, как «Новая газета» опубликовала видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова сотрудниками ярославской ИК-1.

Политика
Новости

В Госдуму внесли поправки о праве полицейских доставлять пьяных в вытрезвители

Ведомости
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В Госдуму внесен законопроект, разрешающий полицейским доставлять граждан в нетрезвом виде в специальные учреждения – вытрезвители. Копия документа размещена в электронной базе данных Госдумы.

Законопроект вносит изменения в ст. 13 закона «О полиции». Эта новация позволит «более эффективно защитить здоровье и жизнь граждан от противоправных посягательств, а также позитивно скажется на состоянии преступности», считают авторы законопроекта.

Сейчас полицейские «имеют право доставлять граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, исключительно в медицинские организации», говорится в пояснительной записке. В регионах, где нет вытрезвителей, полицейские такого права не имеют.

С января 2012 г. по инициативе Минздравсоцразвития в России ликвидировали вытрезвители в системе органов внутренних дел. По мнению разработчиков, это «крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации». По данным МВД России, с 2011 по 2018 г. число преступлений в состоянии алкогольного опьянения увеличилось на 34,9%. Выросло и число преступлений в отношении тех, кто находился в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим власти 20 регионов открыли муниципальные вытрезвители. Для сравнения: в 2015 г. вытрезвители действовали только в шести регионах.

По данным Росстата, по причинам, обусловленным алкоголем, в России ежегодно гибнут более 50 000 человек. Во время профилактической работы полицейские в прошлом году выявили свыше 1 млн граждан, находящихся в состоянии опьянения, из них 180 000 не могли самостоятельно передвигаться.

Названы самые трезвые регионы России

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Политика
Новости

Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти

Ведомости
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Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусcкой нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

По его словам, при выборе партнеров все будет зависеть от предложенных этими странами условий по перевалке и транспортировке нефти.

«Либо это балтийские порты, либо Одесса, либо комбинация», – заявил Гриб.

Он отметил, что в Белоруссии могут перерабатывать нефть из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии и ряда других стран. При этом он не ответил на вопрос о том, какие конкретные направления импорта нефти сегодня рассматриваются.

23 апреля Белоруссия временно прекратила поставки из России светлых нефтепродуктов – бензинов и дизельного топлива – на Украину, в Польшу и страны Балтии. Власти объяснили приостановку экспорта резким ухудшением качества российской нефти, о котором стало известно 19 апреля.

В «Белнефтехиме» тогда заявили, что по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» из России поступает нефть, в которой обнаружены хлорорганические соединения, обладающие высокой коррозионной агрессивностью. Компания временно ограничила поставки российских нефтепродуктов и потребовала от российской трубопроводной компании «Транснефть» компенсацию. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию и заявила, что ищет решение проблемы.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Цена на нефть Brent достигла максимума с начала года

Ведомости
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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах на Лондонской бирже достигла максимума с начала года. Подорожание происходит на фоне решения президента США Дональда Трампа не продлевать истекающее в мае исключение из санкций против нефтяного сектора Ирана.

На 11.45 мск цена на Brent с поставкой в июне увеличилась на 0,44% и составляла $74,37 за баррель. Ранее стоимость июньских фьючерсов Brent поднималась до $74,69 за баррель, что на 0,88% выше уровня закрытия торгов предыдущего дня. В последний раз стоимость Brent достигала такой отметки в начале ноября 2018 г. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI на 11.45 мск увеличилась на 0,67% до $65,99 за баррель.

В ноябре 2018 г. США при возобновлении санкционного режима против Ирана разрешили восьми странам продолжать импорт нефти из Ирана в течение 180 дней, до мая 2019 г. Такое решение было принято для того, чтобы не допустить резкого роста мировых цен на нефть, а также позволить странам найти альтернативный рынок. По данным газеты The Washington Post, три из восьми стран – Греция, Италия и Тайвань – уже сократили импорт иранской нефти до нуля.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Выбор редактора
Политика
Новости

Власти Шри-Ланки связали взрывы в церквях с терактами в Новой Зеландии

Ведомости
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Власти Шри-Ланки связали произошедшие в пасхальное воскресенье взрывы в католических церквях и отелях страны с мартовским расстрелом мечетей в Новой Зеландии, сообщает Reuters. Министр обороны страны Руван Вийеварден заявил, что за теракты на острове ответственны две местные исламистские организации. Он также предложил запретить в стране «террористическую организацию» National Thowfeek Jamaath, которую считают причастной к взрывам.

Жертвами взрывов в католических церквях и отелях на Шри-Ланке стали не менее 321 человека, около 500 человек пострадали. Эпицентром взрывов стал крупнейший город страны Коломбо и его окрестности.

В середине марта в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии произошла стрельба. В ней погибли 50 человек, еще около 50 пострадали. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Полиция позже арестовала 28-летнего австралийца Брентона Тарранта, ему предъявлены обвинения в убийстве.

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