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Порошенко обвинили в незаконной приватизации кондитерской фабрики в Киеве

Лидер украинских социалистов Илья Кива обратился в суд с иском о признании незаконной приватизации старейшего кондитерского предприятия Киева – «Киевской кондитерской фабрики Roshen», которая входит в основанную действующим президентом Украины Петром Порошенко корпорацию Roshen, сообщает «Интерфакс». Кива намерен добиваться возвращения фабрики украинскому народу, так как, по его словам, после президентских выборов появилась надежда на прозрачное рассмотрение этого дела.

Киевская кондитерская фабрика была основана в 1886 г., в 1996 г. она вошла в состав кондитерского концерна Roshen, которым владел Порошенко. После избрания на пост президента Украины Порошенко пообещал продать акции предприятия, но впоследствии передал свою долю в концерне в слепой траст (бенефициар такого траста не может определять инвестиционную политику и получает лишь отчет о прибыли или убытках траста) под управлением инвестиционного банка Rothschild. Другим крупным акционером Roshen является генеральный директор корпорации Вячеслав Москалевский (13%), четыре миноритария из менеджмента корпорации владеют по 0,5% каждый.

Это второе обвинение, которое получил Порошенко после избрания Зеленского президентом Украины. Отменившие национализацию Приватбанка судьи 23 апреля заявили о вмешательстве властей в их деятельность, в том числе со стороны президента Украины Петра Порошенко, говорится в заявлении на сайте Окружного административного суда Киева. Судьи считают, что Порошенко создал угрозу для судебной системы страны.

Сам Порошенко и его представители пока не комментировали обвинение в давлении на судей и иск.