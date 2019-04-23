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Путин одобрил строительство парка в формате «Зарядья» в Петербурге

Президент России Владимир Путин одобрил идею создания парковой зоны на берегу Невы напротив стрелки Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС, врио губернатора города Александр Беглов представил президенту проект, по которому на месте судебного квартала будет разбит парк.

По словам Путина, строительство парка – хороший проект: «Во-первых, масштаб какой, во-вторых, место прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц».

Из презентации Беглова следует, что вместо зданий Верховного суда, судебного департамента и жилых домов будет обустроена парковая зона, театрально-выставочный комплекс, кинотеатр, парковка и др. Проект называется Арт-парк.

Ранее это место занимал занимал ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия» (сейчас все здания снесены). О планах реконструкции было объявлено в 2007 г. Первоначально проект предполагал строительство жилого комплекса «Набережная Европы», инвестором которого был ВТБ. В 2012 г. Путин предложил построить на этом месте судебный квартал, а банк получил более 11 млрд руб. компенсаций из госбюджета. О том, что профиль строительства опять могут изменить, написал «Коммерсантъ». Строительством комплекса зданий для Верховного суда занималось управделами президента.

Парк «Зарядье» площадью был открыт в 2017 г., он расположен на месте снесенной гостиницы «Россия» в пяти минутах ходьбы от Кремля. В 2018 г. американский журнал Time включил парк в список 100 лучших мест мира. Это был единственный объект из России в списке. На строительство «Зарядья» потратили 14 млрд руб.

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