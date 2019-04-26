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Москва ответила на призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Россия приветствует заявление президента США Дональда Трампа о том, что все страны должны избавиться от ядерного оружия. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

По его словам, для дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения необходимо обеспечить формирование целого ряда предпосылок и учесть множество факторов — «от появления системы ПРО и возможного появления оружия в космосе до серьезных изменений в сфере обычных вооружений, появления и множества другого».

Это сложнейшая тема, которая еще не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках, отметил Рябков. Москва готова обсуждать новые договоренности по разоружению, когда США представят конкретные предложения.

Россия также считает необходимым принять совместное заявление о недопустимости ядерной войны, добавил замглавы МИД. Российские власти уже обращались с таким предложением к США, но оно было отвергнуто.

Ранее Трамп в интервью Fox New заявил, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерного оружия. США работают над параметрами новой ядерной сделки с участием России и Китая, сообщили со ссылкой на источники The Washington Post и CNN. Она должна заменить договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 г.