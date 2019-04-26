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Политика
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Москва ответила на призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Ведомости
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Россия приветствует заявление президента США Дональда Трампа о том, что все страны должны избавиться от ядерного оружия. Об этом журналистам заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

По его словам, для дальнейших шагов в сфере ядерного разоружения необходимо обеспечить формирование целого ряда предпосылок и учесть множество факторов — «от появления системы ПРО и возможного появления оружия в космосе до серьезных изменений в сфере обычных вооружений, появления и множества другого».

Это сложнейшая тема, которая еще не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках, отметил Рябков. Москва готова обсуждать новые договоренности по разоружению, когда США представят конкретные предложения.

Россия также считает необходимым принять совместное заявление о недопустимости ядерной войны, добавил замглавы МИД. Российские власти уже обращались с таким предложением к США, но оно было отвергнуто.

Ранее Трамп в интервью Fox New заявил, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерного оружия. США работают над параметрами новой ядерной сделки с участием России и Китая, сообщили со ссылкой на источники The Washington Post и CNN. Она должна заменить договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 г.

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«Белнефтехим» предложит решение проблемы качества российской нефти

Ведомости
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Концерн «Белнефтехим» обещает 26 апреля представить технические решения по нормализации ситуации с качеством российской нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на председателя концерна Андрея Рыбакова.

«Мы должны сегодня принять все необходимые решения», – заявил Рыбаков. В Минске проходят переговоры, в которых участвуют представители российского Министерства энергетики и руководители нефтетранспортных компаний Белоруссии (ОАО «Гомельтранснефть Дружба»), России (ОАО «Транснефть»), Польши (PERN S.A.) и Украины (АО «Укртранснафта»).

Рыбаков заявил, что поступление некачественного сырья привело к снижению выработки нефтепродуктов и невыполнению обязательств перед потребителями. В свою очередь замминистра энергетики России Павел Сорокин заверил, что российская сторона в кратчайшие сроки устранит проблему.

Концерн «Белнефтехим» 19 апреля заявил о значительном ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. Содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» нефти Urals превышало норму во много раз. Минск оценивал потери от загрязненной нефти в $100 млн. «Транснефть» и Минэнерго признали проблему и пообещали ее устранить. Вице-премьер Дмитрий Козак 25 апреля заявил, что в поисках виновных в загрязнении российской нефти участвуют правоохранительные органы. Он также выражал надежду на то, что к 29 апреля проблему удастся решить полностью.

Компания «Укртранснафта», осуществляющая перекачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Европы, 26 апреля приостановила транзит на участке Мозырь – Броды из-за с ненадлежащего качества нефти. По итогам переговоров в Минске решения о приостановке транзита могут быть отменены.

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Бизнес
Новости

Суд поддержал «Победу» в споре о платной регистрации за рубежом

Ведомости
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Суд отказался удовлетворить иск с требованием отменить введенную авиакомпанией «Победа» плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Издание направило запрос в пресс-службу «Победы».

Иск подала Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Щербинский районный суд в декабре 2018 г. Ведомство сочло требования лоукостера к пассажирам неправомерными.

«Победа» ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, исключая аэропорты стран Таможенного союза, с октября прошлого года. Она назвала решение вынужденным: как заявила авиакомпания, это позволит не повышать цены на билеты. Плата составляет 25 евро. Онлайн-регистрация осталась бесплатной.

«Победа» предлагала распространить это правило и на российские аэропорты. Минтранс отказал, сославшись на отсутствие «нормативных оснований».

Политика
Новости

Россия не видит альтернативы выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности

Ведомости
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Россия не видит альтернативы прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 г. из-за позиции США, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Принципиальный выбор США в пользу слома договора перевесил любые иные соображения, поэтому 2 августа текущего года договор, видимо, прекратит свое существование», – отметил Рябков.

О намерении США выйти из договора президент Дональд Трамп заявил еще в феврале. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия зеркально ответит на решение США и тоже приостанавливает участие в договоре. Но, по словам Путина, все предложения России по разоружению остаются в силе. По словам Рябкова, после прекращения действия договора странам придется позаботиться о минимизации ущерба.

Рябков на брифинге также призвал США к сотрудничеству в сфере предотвращения ядерной войны. По его мнению, сейчас самое время для совместного заявления двух стран о недопустимости ядерного конфликта во имя сохранения мира на планете. По мнению замминистра, США все более вольно обращаются со своим ядерным потенциалом с точки зрения его позиционирования. «Это крайне опасные тенденции», – добавил дипломат.

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Бизнес
Новости

ФАС разрешила объединить «Дикси» и «Красное и белое»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое», сообщает «РИА Новости». В результате объединения сетей будет образован третий по обороту российский ритейлер.

Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являющиеся бенефициарами группы «Дикси» и компании «Альбион-2002» (алкогольные магазины «Бристоль»), а также Сергей Студенников, бенефициар сети алкомаркетов «Красное и белое», в январе объявили о намерении объединить компании в единый розничный бизнес. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву будет принадлежать 51%, Студенникову – 49%.

«Дикси» и «Красное и белое» после слияния планируют сохранить бренды торговых сетей. В данный момент под брендами трех компаний в России работает более 13 000 магазинов. По оценке аналитического агентства InfoLine, совокупный оборот этих трех сетей превышает 600 млрд руб.

Владельцы «Бристоля» и «Дикси» задумывались об объединении еще в 2015 г., но тогда сделка не состоялась. Сеть алкогольных супермаркетов «Красное и белое» аналитики называют «жемчужиной сделки», поскольку этот растущий игрок способен конкурировать с «Магнитом» и «Пятерочкой», но в итоге всем сторонам сделка позволит существенно нарастить размер бизнеса.

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Бизнес
Новости

Судоверфь «Звезда» начала переход на российскую сталь

Ведомости
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Судоверфь «Звезда» начала переход с зарубежной стали на российскую. Об этом сообщил ее гендиректор Сергей Целуйко, передает ТАСС.

«Переговоры ведутся, мы закупаем сталь российского производства», – сказал он, отметив, что ведутся соответствующие работы и что осталось решить вопросы по доставке стали. Подробностей он не привел.

В феврале источники «Ведомостей» рассказывали о встрече вице-премьера Дмитрия Козака с металлургами, РЖД и представителями «Звезды», которая прошла в конце 2018 г. Темой обсуждения стала возможность поставки российской судовой стали для «Звезды».

Сталь судоверфи поставляют по контрактам из Южной Кореи. Переход на российскую сталь связан, в частности, с желанием снизить геополитические риски, говорил один из источников «Ведомостей». Собеседники «Ведомостей» также сообщали, что рассматривается возможность закупать сталь на «Амурстали» или Магнитогорском металлургическом комбинате.

Технологии
Новости

Чистая прибыль Amazon достигла исторического максимума

Ведомости
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Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам I квартала 2019 г. выросла более чем в два раза в годовом выражении и достигла максимума по итогам четвертого квартала подряд – $3,561 млрд, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила $7,09 против $3,27 по итогам аналогичного периода 2018 г. Выручка выросла на 17% до $59,7 млрд. По итогам II квартала Amazon ожидает роста выручки на 13–20% в годовом выражении – до $59,5–63,5 млрд. Также компания прогнозирует, что операционная прибыль будет в диапазоне от $2,6 млрд до $3,6 млрд по сравнению с $3 млрд во II квартале прошлого года.

Amazon – один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Рыночная стоимость компании – около $936 млрд. Основатель компании Джефф Безос – самый богатый человек на планете. Ему принадлежит 16% акций Amazon, но скоро его доля сократится: в рамках соглашения о разводе Безос отдаст своей бывшей жене Маккензи 4% акций компании.

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Финансы
Новости

ВЭБ.РФ сможет привлекать бюджетные депозиты на срок до пяти лет

Ведомости
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Минфин получил возможность размещать средства федерального бюджета на депозиты в госкорпорации ВЭБ.РФ на срок до пяти лет, сообщает РБК со ссылкой на документ и источники в аппарате правительства. Соответствующее постановление было принято правительством 22 апреля.

В материале поясняется, что ранее возможные сроки размещения депозитов не уточнялись, но обычно они размещались на один финансовый год с возможностью пролонгации. Теперь срок составит не более пяти лет. Одновременно закрепляется норма о ежегодной уплате госкорпорацией процентов от размещения средств бюджета, а не в конце срока действия депозита.

«ВЭБ.РФ ориентирован на реализацию масштабных долгосрочных проектов. Увеличение предельных сроков размещения средств федерального бюджета на депозиты ВЭБ.РФ направлено на диверсификацию источников фондирования», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе госкорпорации, комментируя информацию о продлении сроков размещения депозитов.

Стиль жизни
Новости

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Ведомости
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В возрасте 91 года умерла актриса Элина Быстрицкая, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Малого театра, в котором Быстрицкая работала с 1958 г.

В последние годы она тяжело болела, отметил он. По его словам, время и место прощания будут известны позже.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 г. в Киеве. В 1948 г. она поступила на актерский факультет в Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого) и окончила его в 1953 г. До 1958 г. Быстрицкая была актрисой Вильнюсского русского драматического театра и Московского драматического театра им. А. С. Пушкина, после чего поступила в труппу Малого театра. Также в 1998 г. работала в Московском драматическом театре им. М. Ермоловой.

Быстрицкая также снималась в кино. Первая ее роль — в фильме «В мирные дни» Владимира Брауна (1950 г.). Известность ей принесла роль Аксиньи в картине Сергея Герасимова «Тихий дон» (1958 г.). В 1978 г. получила звание народной артистки СССР.

Политика
Новости

Путин утвердил критерии оценки работы губернаторов

Ведомости
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Президент Владимир Путин утвердил порядок оценки эффективности работы руководителей регионов России и региональных органов исполнительной власти. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В приложении к документу перечислены 15 критериев для оценки работы губернаторов. К таким критериям относятся уровень доверия к власти (в том числе и к президенту страны), количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, производительность труда в несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной зарплаты, объем инвестиций в основной капитал, уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни жителей региона, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды, уровень образования и доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог.

В указе отмечается, что администрация президента каждый год до 1 марта будет представлять президенту доклад о показателях эффективности работы руководителей регионов. 

Политика
Новости

Полиция Шри-Ланки сообщила о гибели координатора терактов

Ведомости
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Боевик Захран Хашим, который был координатором серии взрывов в католических церквях и отелях Шри-Ланки в пасхальное воскресенье, погиб и больше не представляет угрозы, сообщает полиция страны. По мнению местных властей, этот человек может быть связан с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

«Лидер группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", который координировал взрывы на Шри-Ланке, погиб в гостинице Shangri-La», – говорится в сообщении. Правоохранители не уточняют, как наступила смерть, но ранее власти говорили, что один из террористов покончил с собой в этом отеле, чтобы избежать ареста.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия взрывов. По обновленным данным, теракты унесли жизни 250–260 человек. Как заявил президент страны Майтрипала Сирисена, на территории островного государства действуют порядка 130–140 членов «Исламского государства», власти занимаются поисками этих преступников.

После случившегося секретарь министерства обороны Шри-Ланки Хемасири Фернандо ушел в отставку, как и начальник полиции Пуджитха Джаясундару. 

«Я приму меры против всех чиновников, которые не справились со своими обязанностями», – заявил президент страны Майтрипала Сирисена. Он пообещал, что на острове начнется полная реорганизация служб безопасности. Лидер страны отметил, что разделяет ответственность за произошедшее. Ранее местные СМИ сообщали, что накануне взрывов власти Индии предупреждали спецслужбы Шри-Ланки об угрозе терактов, но те не смогли предотвратить трагедию.

Политика
Новости

Ким Чен Ын уехал из Владивостока на бронепоезде

Ведомости
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Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Россию и на бронепоезде покинул железнодорожный вокзал Владивостока, направляясь на родину, передает «Интерфакс». Для проводов северокорейского лидера на вокзале усилили меры безопасности. На привокзальной площади его встречала рота почетного караула, а военный оркестр сыграл гимны России и КНДР, а также «Катюшу».

Ранее лидер КНДР встретился с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и полтора часа общался с ним в ресторане «Лесная заимка» в пригороде Владивостока, куда много лет назад приезжал и отец Ким Чен Ына, бывший северокорейский лидер Ким Чен Ир. Губернатора и его почетного гостя угостили мясом медведя, кабана, косули и изюбрятиной, лидер КНДР оценил дичь по достоинству. «Ему понравилось – всего по чуть-чуть попробовал», – сказал «РИА Новости» представитель ресторана. Также гостей из Северной Кореи познакомили с блюдами русской кухни: блинами, салатами, соленьями и ухой.

Кожемяко по итогам встречи рассказал, что российская сторона предлагает КНДР облегчить получение туристических виз в Северную Корею для россиян. В частности, есть вероятность перевести оформление документов в электронный вид.

Накануне во Владивостоке российский президент Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры, в ходе которых обсудили установление мира на Корейском полуострове. Также лидеры двух стран поднимали вопросы строительства новых линий электропередачи, газопровода и нефтепровода из России в Северную Корею. Совместных заявлений или подписания документов по итогам переговоров не последовало, но Ким Чен Ын пригласил Путина позже приехать в КНДР.

Визит Ким Чен Ына был сокращен, он отбыл в Пхеньян на несколько часов раньше запланированного срока, поэтому часть культурной программы лидер КНДР пропустил. 

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