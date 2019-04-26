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Кремль одобрил идею Трампа отказаться от ядерного оружия

В Кремле позитивно восприняли инициативу президента США Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю уничтожить ядерное оружие. «Идея прекрасная!» – ответил на запрос «Ведомостей» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В то же время представитель Кремля обратил внимание на отсутствие деталей в предложении американского президента: «Но нет никаких деталей. Нет понимания, в чем суть инициативы».

Ранее в пятницу, 26 апреля, в интервью Fox News Трамп заявил, что все страны должны избавиться от ядерного оружия: «Сегодня я видел, как президент [Владимир] Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него».

В российском МИДе, как и в Кремле, приветствовали инициативу президента США. Замглавы МИДа Сергей Рябков сказал «Интерфаксу», что у Москвы есть позиция по этому вопросу и она будет излагать ее всем странам ядерной пятерки, в том числе США. «Это сложнейшая тема, которая до сих пор не отрабатывалась в практическом плане на переговорных площадках», – сказал чиновник.