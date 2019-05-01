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Пресс-секретарь Лукашенко прокомментировала назначение нового российского посла

Назначение нового посла России в Белоруссии — это вопрос российского руководства, заявила ТАСС пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Я могу повторить только то, что говорил наш президент на эту тему: в частности, что это вопрос руководства России. Решил Владимир Владимирович [Путин] назначить нового посла — мы не против», — подчеркнула она.

Путин сменил российского посла в Белоруссии 30 апреля. Вместо Михаила Бабича, который был назначен в августе 2018 г., пост занял Дмитрий Мезенцев.

Бабич неоднократно разбирал выступления Лукашенко, после чего подвергался критике белорусского МИДа. В частности, в апреле он опроверг слова белорусского президента о конечной стоимости строящейся в Белоруссии АЭС, и министерство иностранных дел Белоруссии назвало его разрушителем отношений между двумя странами. Лукашенко тогда дал понять, что конфликт будет улажен самой Москвой. «Они [Россия] разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен. Это российский посол, и Россия с ним разберется сама», — подчеркнул он.

Конфликт белорусских властей с Бабичем — следствие того, что он способствовал перекрытию схем нелегальных поставок различных товаров из Белоруссии примерно на $3 млрд, говорил источник «Ведомостей», близкий к Кремлю. Москва не имеет претензий к Бабичу и считает, что он свою задачу полностью выполнил, утверждал собеседник. Также источники «Ведомостей» отмечали, что Кремль хотел использовать жесткость и недипломатичность при его назначении на должность посла.