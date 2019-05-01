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Reuters узнал о покупке женой Зеленского в 2013 году пентхауса в Крыму по заниженной цене

Жена новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского Елена в 2013 г. купила трехкомнатную квартиру в пентхаусе в Крыму по заниженной цене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на декларацию о доходах и имуществе, поданной Зеленским в этому году, а также украинский реестр собственности.

По данным агентства, речь идет о квартире в элитном комплексе «Император» на черноморском побережье, купленной у бизнесмена Александра Буряка. Елена Зеленская купила ее за $163 893, то есть $1263 за квадратный метр.

В то же время, согласно объявлению 2012 г., опубликованному на украинском сайте недвижимости domik.ua, цена квартиры в комплексе «Император» держалась в диапазоне от $3500 до $4000 за квадратный метр. Другое объявление о продаже квартиры в 2012 г. в том же здании на сайте indoor-estate.ru указывает на минимальную цену в $2800 за квадратный метр.

Неназванный агент по недвижимости в Крыму утверждает, что квартиры, сопоставимые с квартирами в комплексе «Император», обычно продавались в 2013 г. по цене от $2500 до $3000 за квадратный метр, но могли стоить до $5000.

Зеленский и его жена не ответили на запросы Reuters о комментариях. Буряк отказался от комментария в ответ на запрос Reuters по телефону и не ответил на письменные запросы. Пресс-служба Зеленского после публикации Reuters заявила, что недвижимость в Крыму была куплена в соответствии с законодательством Украины и по рыночной цене, передает ТСН. Из-за того, что Крым был присоединен к России, Зеленские никогда не пользовались квартирой, подчеркнула пресс-служба новоизбранного украинского президента.

Буряк – бывший депутат Верховной рады. Вместе со своим братом Сергеем Буряком контролировал украинский Брокбизнесбанк по крайней мере с 2010 г. В середине 2013 г. они продали контрольный пакет акций в кредитной организации.

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам двух туров. Согласно данным ЦИК Украины, он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент страны Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.