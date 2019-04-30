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ЦИК официально объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

ЦИК Украины официально подвел итоги президентских выборов в стране. Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент страны Петр Порошенко получил 24,45% голосов, оглашение транслировалось на сайте избиркома.

Комиссия еще 23 апреля завершила обработку протоколов, но подведение официальных итогов выборов произошло в последний возможный по закону для этого день.

Зеленский ранее обвинил ЦИК страны в намеренной задержке оглашения результатов выборов. По его мнению, это могло быть связано с желанием ЦИК отложить церемонию инаугурации президента и не допустить роспуска Верховной рады, в которой у партии Зеленского нет представителей. В штабе Зеленского назвали задержку оглашения итогов «очередной попыткой власти избежать позорного наказания за свою преступную деятельность». По украинскому закону президент может распустить парламент страны не позднее чем за полгода до истечения срока его полномочий. Для текущего созыва крайний срок роспуска – 27 мая. Если Зеленский не успеет вступить в должность к этому дню, то парламент сохранится в действующем составе до октября, после этого пройдут плановые выборы в Раду.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уважают выбор украинского народа и считают победу Зеленского очевидной. Владимир Путин ранее охарактеризовал победу Зеленского как «полный провал политики Порошенко».