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Политика
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ЦИК официально объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Ведомости
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ЦИК Украины официально подвел итоги президентских выборов в стране. Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент страны Петр Порошенко получил 24,45% голосов, оглашение транслировалось на сайте избиркома.

Комиссия еще 23 апреля завершила обработку протоколов, но подведение официальных итогов выборов произошло в последний возможный по закону для этого день.

Зеленский ранее обвинил ЦИК страны в намеренной задержке оглашения результатов выборов. По его мнению, это могло быть связано с желанием ЦИК отложить церемонию инаугурации президента и не допустить роспуска Верховной рады, в которой у партии Зеленского нет представителей. В штабе Зеленского назвали задержку оглашения итогов «очередной попыткой власти избежать позорного наказания за свою преступную деятельность». По украинскому закону президент может распустить парламент страны не позднее чем за полгода до истечения срока его полномочий. Для текущего созыва крайний срок роспуска – 27 мая. Если Зеленский не успеет вступить в должность к этому дню, то парламент сохранится в действующем составе до октября, после этого пройдут плановые выборы в Раду.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уважают выбор украинского народа и считают победу Зеленского очевидной. Владимир Путин ранее охарактеризовал победу Зеленского как «полный провал политики Порошенко».

Выбор редактора
Политика
Новости

FT: гендиректор Total обсуждал с Путиным арест партнера Baring Vostok

Ведомости
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Гендиректор французской Total Патрик Пуянне дважды обсуждал с президентом России Владимиром Путиным судьбу партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, находящегося в московском СИЗО, пишет Financial Times со ссылкой на бизнесменов, лоббирующих освобождение Дельпаля.

Пуянне поднимал этот вопрос во время личной встречи с Путиным в апреле и на встрече руководителей крупнейших французских компаний с президентом, рассказали изданию три источника. Гендиректор Total заявил, что отношение к Дельпалю повлияет на то, как Россию воспринимают инвесторы, «потому что для инвестиций нужно доверие».

Total — один из крупнейших французских инвесторов в российскую экономику. Ей принадлежит 16,5% российской газовой компании «Новатэк», а также доли в двух ее проектах — 20% «Ямал СПГ» и 10% «Арктик СПГ – 2».

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Бизнес
Новости

Белоруссия полностью приостановила прием нефти из России

Ведомости
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Белоруссия 30 апреля полностью остановила прием нефти из России, транзит планируется восстановить 2 мая после вытеснения некачественной нефти. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на первого заместителя гендиректора, главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» (именно она занимается транспортировкой нефти по трубе. – «Ведомости») Андрея Вериго.

«Качественная нефть находится на 30-м километре трассы Унеча – Мозырь, – отметил Вериго. – Это треть пути от Унечи до государственной границы с Республикой Беларусь». Он добавил, что оператор использует вынужденную паузу для ремонтных работ. Восстановить прокачку нефти по своей территории на уровне 60–65% среднегодовой загрузки Белоруссия планирует к 10–11 мая, добавил он.

«Гомельтранснефть Дружба» предварительно оценила общий объем некачественной нефти в трубопроводах России, Белоруссии, Украины и Польши в 5 млн т. По словам Вериго, меры по возобновлению прокачки позволят восстановить работу лишь одной нитки «Дружбы». «Второй трубопровод на неопределенное время останется закрытым, станет своего рода хранилищем для некондиционной нефти», – пояснил он.

Минск пожаловался на проблемы с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по «Дружбе» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию), в середине апреля. «Транснефть» признала повышенное содержание в ней хлоридов и пообещала принять меры для решения проблемы. Компания уточнила, что некачественная нефть попала в нефтепровод «Дружба» через узел учета нефти в Самарской области, которым владел «Самаратранснефть-терминал». Когда и как это произошло, выясняют правоохранительные органы, которые завели уголовное дело и проверяют офисы нескольких частных организаций в Самаре. «Самаратранснефть-терминал» продал узел учета нефти еще в 2017 г., рассказал первый заместитель гендиректора компании Антон Томилов.

Финансы
Новости

Сбой произошел в работе приложения Альфа-банка

Ведомости
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Клиенты Альфа-банка пожаловались во вторник, 30 апреля, на сбой в работе мобильного приложения кредитной организации. Соответствующие сообщения можно встретить в Twitter. «Ведомости» убедились, что по состоянию на 14.20 мск войти в приложение не удается.

Банк ответил в своем официальном аккаунте в Twitter, что работает над восстановлением стабильной работы приложения и скоро решит проблему.

«Ведомости» ожидают ответа от пресс-службы банка на вопрос о причинах сбоя. По данным сервиса Downdetector, с проблемами сталкиваются чаще всего пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Самары и ряда других городов. Число жалоб на онлайн-сервисы банка возросло после 12.00 по московскому времени.

Согласно информации на сайте Альфа-банка, по состоянию на конец 2018 г. в нем обслуживалось более 530 000 корпоративных клиентов и 16,1 млн физических лиц.

Финансы
Новости

Суд обязал компанию Бориса Минца выплатить 19,3 млрд рублей банку «Траст»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы во вторник, 30 апреля, удовлетворил иск банка «Траст» к компании «О1 груп финанс» (spv-компания O1 Group Бориса Минца) о взыскании 19,3 млрд руб., передал корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Банк «Траст», на базе которого создается фонд плохих долгов, подал иск к «О1 груп финанс» в середине февраля. В картотеке арбитражных дел суть претензий банка не поясняется. Претензии банка связаны с долгом «О1 груп финанс» по облигациям, их номинальная стоимость достигает 17,7 млрд руб., сообщил «Интерфакс».

Представитель «Траста» иск не комментирует. «Ведомости» ожидают ответа от «О1 груп финанс».

«О1 груп финанс» просила оставить иск без рассмотрения из-за несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора (банк направил требование по неправильному адресу, и его рассматривало ненадлежащее лицо), а также просила в качестве третьего лица привлечь к участию в деле кипрскую О1 Group Ltd: она является поручителем по облигациям и решение по иску может затронуть ее права и интересы, объяснил адвокат «О1 груп финанс». Суд оба ходатайства отклонил.

«О1 груп финанс» неоднократно допускала дефолт по выплате купона по облигациям. Всего у компании пять выпусков облигаций на 87 млрд руб., три из них – на 22 млрд руб. – находятся в дефолте.

Политика
Новости

МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Ведомости
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Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство. Об этом заявил журналистам представитель ГУ МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов, передает ТАСС. Он не уточнил, кем и когда был проведен опрос.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который вводит упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей Донбасса. По его словам, это было сделано в гуманитарных целях, потому что они были лишены гражданских прав.

Накануне в городе Новошахтинске Ростовской области открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР. Второй центр начал работу 30 апреля в Неклиновском районе Ростовской области. Он будет выдавать паспорта жителям ДНР. В МВД России заявили, что число таких пунктов будет увеличиваться по мере роста обращений.

Политика
Новости

Песков объяснил отсутствие иностранных лидеров на параде 9 мая

Ведомости
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Кремль не рассылал специальных приглашений на мероприятия в честь Дня Победы зарубежным лидерам ни в этом году, ни в прошлом, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Это не уникальная ситуация. Каких-то специальных приглашений не было и в прошлом году».

«Обычно целенаправленно приглашаются иностранные лидеры на юбилейные мероприятия. Вы знаете, что в следующем году мы все будем отмечать очень важную и большую юбилейную дату – вот это будет год действительно особенный, а сейчас нет такой юбилейной даты. Поэтому это практика, которая уже существовала, что мы не приглашаем глав государств на обычные, текущие праздники», – добавил представитель Кремля.

О том, что Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на торжественные мероприятия в честь Дня Победы, Песков сообщил 29 апреля. В 2018 г. на параде на Красной площади в День Победы вместе с российским президентом Владимиром Путиным присутствовал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее Минобороны сообщило, какая военная техника примет участие в параде 9 мая. По Красной площади пройдет более 130 единиц колесной и гусеничной техники. В воздушной части парада задействуют 74 летательных аппарата. Общая численность задействованных военных достигает 13 600 человек.

Политика
Новости

Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года колонии

Ведомости
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Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии общего режима Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, передает «Интерфакс».

Подпорина признали виновным по ч. 2 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенное в отношении особо ценных объектов). Обвинение просило назначить ему три года лишения свободы, а защита – переквалифицировать его действия по более мягкому составу и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Подпорин 25 мая 2018 г. разбил металлическим столбиком ограждения стекло картины и повредил полотно. Он заявил, что сделал это из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов.

Пресс-служба Третьяковской галереи уточняла, что картине были нанесены серьезные повреждения. Ущерб составляет не менее 30 млн руб., говорил ранее представитель прокуратуры. Расходы по реставрации картины взял на себя Сбербанк.

Бизнес
Новости

Антипинский НПЗ начал подготовку к банкротству

Ведомости
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Антипинский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу компаний New Stream Дмитрия Мазурова) уведомил о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Это следует из материалов единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц.

Заявление будет подано в связи с наличием признаков банкротства, предусмотренных законом.

В пресс-службе Сбербанка, основного кредитора компании, рассказали, что 26 апреля гендиректор НПЗ уведомил о невозможности обеспечить загрузку производственных мощностей из-за недостаточного уровня предоплат от трейдеров. Он запросил у кредиторов и акционеров дополнительное финансирование. Сбербанк рассматривает это обращение. Представитель New Stream отказался комментировать ситуацию.

В конце прошлого года из-за финансовых трудностей Антипинский НПЗ на несколько дней приостановил закупку нефти через трубопровод «Транснефти».

Предприятие находилось «на горячей циркуляции, т. е. он [завод] работает, но не перерабатывает нефть», добавлял еще один человек, близкий к менеджменту завода. «Нефть поступила на переработку, а получившиеся нефтепродукты оставались циркулировать в системе», – пояснял бывший директор по нефтепереработке крупной нефтяной компании.

Антипинский – самый крупный завод у New Stream, он может перерабатывать до 9 млн т нефти в год, глубина переработки приближается к 98%, отмечено на сайте компании

13–14 декабря Сбербанк завершил оформление кредитных линий для этого НПЗ на сумму более 20 млрд руб.

Политика
Новости

Кремль признал результаты выборов на Украине

Ведомости
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В Кремле считают победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине очевидной, сообщил журналистам во вторник, 30 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинского народа и очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят», – отметил он. Представитель Кремля в то же время призвал дождаться официального объявления итогов голосования. «Говорить о признании или непризнании [итогов выборов] здесь не совсем корректно – мы с самого начала сказали, что выбор украинского народа абсолютно очевиден», – резюмировал Песков. На вопрос, стоит ли Зеленскому ожидать поздравлений от Кремля, Песков не ответил.

Зеленский набрал 73,22% голосов в ходе второго тура выборов на Украине, а его оппонент, действующий президент Петр Порошенко, – 24,45%. Официально ЦИК страны итоги голосования пока не подводил. Через сутки после выборов Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой. Впервые избрание Зеленского украинским президентом Путин прокомментировал только 25 апреля, охарактеризовав его победу как «полный провал политики Порошенко».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

UC Rusal сообщила о снижении продаж алюминия в первом квартале

Ведомости
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UC Rusal в I квартале 2019 г. продала 896 000 т алюминия, что на 2,2% больше предыдущего квартала, но на 7,2% ниже показателя годичной давности, говорится в сообщении компании.

Продажи продукции с добавленной стоимостью (ПДС) снизились до 259 000 т, на 22,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 44,1% по сравнению с I кварталом 2018 г. На этот период негативное влияние оказали санкции США, которые были сняты только 27 января, отметили в компании.

Средняя цена реализации алюминия уменьшилась на 7,8% по сравнению с предыдущим кварталом – до $1949 за тонну. UC Rusal объясняет это падением средней цены алюминия на Лондонской бирже металлов и снижением премии на 7,4%, до $100 за тонну, в первую очередь из-за уменьшения доли ПДС в структуре продаж.

США ввели санкции в отношении UC Rusal в апреле прошлого года. В конце января они были сняты, поскольку компания выполнила все условия американского управления по контролю за иностранными активами (OFAC): доля Олега Дерипаски сократилась ниже контрольной, а советы директоров стали преимущественно независимыми – в них вошли граждане США и Евросоюза, не связанные деловыми или личными отношениями с бизнесменом.

Политика
Новости

Министра экономики Дагестана задержали при попытке покинуть республику

Ведомости
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Оперативники задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хазбулатова, в его доме и офисе проводятся обыски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию о задержании и обысках также подтверждает источник ТАСС.

«Министр экономики и территориального развития Осман Хазбулатов задержан на двое суток», – отметил собеседник «Интерфакса». Уточняется, что Хазбулатова «сняли с самолета» в момент, когда он хотел покинуть республику.

Информацию о задержании Хазбулатова подтвердило МВД России. Как уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, обыски и задержание произведены совместно сотрудниками полиции и регионального УФСБ по делу о хищении более 20 млн руб. при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров.

Хасбулатов занял пост министра экономики региона с февраля 2018 г. С 2013 по 2018 г. он работал руководителем Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в республике.

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