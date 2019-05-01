Путин принял отставку начальника управления ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко. Это следует из указа главы государства, опубликованного на портале правовой информации.
Кто займет его должность, не сообщается. О том, что Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию, сообщило МВД в начале апреля. Источник «Интерфакса» утверждал, что исполняющим обязанности назначен Юрий Драганов, который занимает должность замруководителя управления ГИБДД по Москве.
В конце марта министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предупредил Коваленко о неполном служебном соответствии. Это последовало за смертельным ДТП на Можайском шоссе 25 марта: в результате столкновения двух машин погибли два человека, и во время оформления происшествия сотрудники ГИБДД позволили виновнику скрыться с места происшествия. После того как глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ДТП, виновник аварии сдался полиции. Им оказался уроженец Чечни Муслим Джамбеков.
Виктор Коваленко с 2012 г. был замруководителя управления ГИБДД по Москве, а в 2015 г. возглавил его.