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Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом со ссылкой на пресс-релиз британского правительства сообщает The Guardian.

«Премьер-министр этим вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, утратив уверенность в его способности выполнять обязанности министра обороны и члена ее кабинета. Это решение связано с его поведением, связанным с расследованием обстоятельств несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности», – говорится в пресс-релизе.

Новым министром обороны назначена Пенни Мордонт, которая до этого была министром по вопросам международного развития.

24 апреля The Daily Telegraph опубликовала материал, согласно которому Совет национальной безопасности, возглавляемый Мэй, одобрил ограниченный доступ китайской компании Huawei к созданию сети мобильной связи пятого поколения (5G) в Великобритании. Публикация газеты стала результатом утечки информации со встречи совета, в заседаниях которого, помимо Мэй, могут участвовать британские министры, высокопоставленные чиновники, а также представители вооруженных сил и спецслужб. В этой связи власти Великобритании начали расследование.

В письме Уильямсону, опубликованному The Guardian, Мэй объяснила свое решение отправить его в отставку тем, что у нее есть «неопровержимые доказательства» того, что он причастен к утечке. Кроме того, она отметила, что он отказывался участвовать в расследовании: «Оно [расследование] проводилось справедливо, и все участники совета продемонстрировали полную кооперацию. Они ответили на вопросы, предоставили столько информации, сколько возможно, чтобы помочь расследованию, а также призывали своих сотрудников поступать так же. Ваше же поведение не соответствовало этим стандартам», — подчеркнула Мэй.

Уильямсон в свою очередь заявил, что не причастен к утечке.