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Путин и Трамп обсудили по телефону итоги расследования Мюллера

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Стороны обсудили, в частности, итоги расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 г., которое завершилось в марте.

Сандерс подчеркнула, что «оба лидера знали, что сговора (между Трампом и представителями российских властей) не было», отмечает CNBC. По ее словам, этот вопрос Трамп и Путин обсудили «коротко». В Белом доме назвали беседу «очень позитивной». Разговор состоялся по инициативе Вашингтона, сообщила позже пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили возможное новое ядерное соглашение между США, Россией и Китаем или же возможность продления существующего – между США и Россией. Они поговорили о ситуации в КНДР и Венесуэле. Трамп призвал Путина усилить давление на КНДР с целью ядерного разоружения региона. Путин в свою очередь заявил, что венесуэльцы «вправе сами определять будущее своей страны».

Разговор Путина и Трампа длился почти полтора часа, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Российский лидер в разговоре с американским коллегой отметил, что новым властям Украины нужно сделать реальные шаги по реализации минских договоренностей, говорится в сообщении Кремля. Общение Путина и Трампа – первый их контакт после декабрьского саммита «двадцатки» в Аргентине. Тогда американский лидер в последний момент отменил запланированную встречу с Путиным, и они пообщались лишь в кулуарах форума.