СМИ КНДР опубликовали фотографии запуска северокорейских ракет
Центральный печатный орган Трудовой партии Северной Кореи – газета Rodong Sinmun опубликовала фотографии запуска ракет оперативно-тактического ракетного комплекса. На некоторых снимках изображены проходящие испытания дальнобойные ракетные орудия, установленные на шасси тяжелого автомобиля высокой проходимости. На одной из фотографий запечатлена стрельба реактивных систем залпового огня большого калибра. Помимо этого на некоторых снимках присутствует лидер КНДР Ким Чен Ын с биноклем в руках. Он следит за пуском ракет с наблюдательного пункта. Перед ним стол с картой района учений.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее подтвердило информацию о проведении учений. Учения проходили на востоке страны с целью «проверить умение северокорейских военных обращаться с дальнобойными орудиями и тактическим управляемым оружием». Присутствовавший на стрельбах Ким Чен Ын ознакомился с планом запуска ракет, проверил подготовку к стрельбам, он следил за выдвижением на огневую позицию и развертыванием орудий и тактического управляемого оружия, отметило агентство. По информации ЦТАК, Ким Чен Ын остался доволен проведением учений.
Последний раз Пхеньян проводил испытания ракет в ноябре 2017 г. Тогда была запущена ракета нового типа «Хвасон-15». Она поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. Власти КНДР признали испытания ракеты успешными. По мнению Пхеньяна, «Хвасон-15» может нести ядерную боеголовкую. В апреле 2018 г. власти Северной Кореи объявили об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и ракет различной дальности.