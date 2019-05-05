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Депутат Ионин объяснил инцидент со стрельбой из автомата во дворе жилого дома

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин признался в том, что в начале мая стрелял в воздух из охолощенного автомата во дворе жилого дома в Камышлове (Свердловская область), передает ТАСС. Как отмечает агентство, оружие было куплено в подарок участникам движения «Юнармия». По словам парламентария, решение открыть огонь в жилом секторе было ошибочным.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой депутат дает несколько очередей из автомата рядом с жилыми домами. Видео было снято из окна квартиры. Ионин находился во дворе жилого дома возле автомобиля. Парламентарий был не один, рядом с ним, предположительно, был глава местного отделения «Справедливой России» Павел Грибков.

«Я понимаю, что эта ситуация репутационно меня подкосила, но готов понести ответственность. Насколько я понимаю, за это предусмотрена административная ответственность, и я готов оплатить штраф», – заявил ТАСС Ионин. Депутат пояснил, что он не стрелял, а только «произвел имитацию выстрелов». «Я просил купить это охолощенное оружие Павла Грибкова для того, чтобы подарить его местным юнармейцам на 9 Мая. Павел мне его показал и дал в руки, ну, я его и испытал», – сказал Ионин. По его словам, ранее он приезжал в местный муниципалитет для встречи с обманутыми дольщиками одного из местных застройщиков. Предприниматель был осужден за хищение денег дольщиков, но позже его амнистировали. Сами дольщики до сих пор «платят ипотеку Сбербанку за украденные у них квартиры". «Мы приезжали, чтобы попробовать привлечь внимание к этой проблеме. И это удалось – если этот инцидент поможет дольщикам, то я готов стрелять из пушки в следующий раз», – сказал депутат.

Позже на странице Ионина в Facebook было опубликовано видео с пресс-конференции парламентария. На видео депутат подарил автомат участникам движения «Юнармия». «Извините, что это произошло так, а не на 9 Мая. Но как произошло, так произошло», – сказал Ионин подросткам.