Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Финляндии планирует обсудить происходящие в Венесуэле события. По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы». «Русские должны это сделать... Все страны, вмешивающиеся в процесс восстановления демократии в Венесуэле, должны уйти», — сказал Помпео в эфире телеканала ABCNews.
США добьются, чтобы «ушли иранцы, русские, кубинцы», пообещал Помпео. Комментируя возможность военной интервенции США в Венесуэлу без одобрения со стороны Конгресса, Помпео сказал, что президент США имеет право действовать в соответствии со статьей 2 конституции США. «Я уверен, что любые действия, которые мы предпримем в Венесуэле, будут законными», — отметил Помпео.
В финском городе Рованиеми 6 — 7 мая состоится заседание Арктического совета, в нем примут участие Лавров и Помпео. Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков говорил, что Венесуэла станет основной темой переговоров, также будет обсуждать ситуация в Сирии и на Украине.