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«Аэрофлот» сообщил о возгорании двигателей при посадке самолета в «Шереметьево»

«Аэрофлот» подтвердил информацию о пожаре в самолете, следовавшем рейсом SU1492 Москва – Мурманск. В сообщении компании уточняется, что у самолета после посадки в аэропорту «Шереметьево» загорелись двигатели.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В то же время, по предварительным данным ведомства, речь идет об одном погибшем и четырех пострадавших. Источник ТАСС сообщает о 13 погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Следовавший из Москвы в Мурманск SuperJet 100 аварийно сел в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. По данным источника «Интерфакса», лайнер подал сигнал бедствия после вылета и экстренно вернулся в аэропорт: после посадки он ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу, уточнил «Аэрофлот».

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии