Новости
Политика
Новости

В Мурманской области объявили траур по погибшим в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в московском аэропорту «Шереметьево», в результате которой погиб 41 человек. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Траур продлится три дня — 6, 7 и 8 мая. Решение принято временно исполняющим обязанности губернатора области Андреем Чибисом.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет, на борту которого находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, летел из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт и спустя полчаса после взлета совершил аварийную посадку.

На борту произошло возгорание. По данным источника «Интерфакса», лайнер загорелся, ударившись при посадке носом о взлетно-посадочную полосу. Собеседник «РИА Новости» утверждает, что возгорание произошло после того, как при посадке у самолета подломились стойки шасси и он чиркнул двигателями о полосу.

Пресс-служба «Шереметьево» подтвердила «Ведомостям», что возгорание произошло после жесткой посадки. Источник ТАСС в то же время утверждает, что возгорание на борту произошло из-за удара молнии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» отменил почти 20 рейсов после авиакатастрофы в «Шереметьево»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Аэрофлот» отменила 17 рейсов, которые должны были прилететь в аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Семь из этих рейсов должны были быть совершены 6 мая. Причина отмены, подчеркивает «Аэрофлот», – закрытие взлетно-посадочной полосы.

Корреспондент «Ведомостей», который должен был 6 мая прилететь в 7.45 из аэропорта «Платов» Ростова-на-Дону в «Шереметьево» на самолете Superjet 100, получил уведомление по sms и по электронной почте об отмене рейса. «Все операторы в данный момент заняты, просим вас перезвонить через несколько часов», – сообщается по телефону горячей линии «Аэрофлота».

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet 100, на борту которого находились 73 пассажира и пять членов экипажа, аварийно сел в «Шереметьево». По данным источника «Интерфакса», лайнер подал сигнал бедствия после взлета и вернулся в аэропорт. На борту произошло возгорание.

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Путину доложили об аварии самолета «Аэрофлота» в «Шереметьево»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президенту Владимиру Путину доложили об аварии самолета «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин выразил соболезнования потерявшим родственников в катастрофе и поручил тщательно расследовать случившееся.

Следовавший из Москвы в Мурманск Superjet 100 аварийно сел в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. По данным источника «Интерфакса», лайнер подал сигнал бедствия после взлета и вернулся в аэропорт. После посадки судно ударилось шасси, а затем носом о полосу и загорелось. «Аэрофлот» сообщил, что загорелись двигатели самолета. Источник ТАСС в экстренных службах назвал возможной причиной ЧП удар молнии в воздушное судно.

Следственный комитет России сообщил гибели 13 человек в катастрофе, среди них двое детей. Судно из-за пожара выгорело полностью, сообщили в компании «Гражданские самолеты Сухого». По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц).

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии

Политика
Новости

ТАСС: при аварийной посадке самолета в «Шереметьево» погибли 13 человек

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

При аварийной посадке и пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» погибли более 10 человек, сообщают ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на источники. По данным ТАСС, речь идет о 13 погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Следовавший из Москвы в Мурманск Superjet 100 аварийно приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. Источник «Интерфакса» сообщил, что лайнер подал сигнал бедствия после взлета и экстренно вернулся в аэропорт: после посадки судно ударилось шасси, а затем носом о полосу и загорелось. «Аэрофлот» уточнил, что произошло возгорание двигателей самолета. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, причиной возгорания могла стать молния, попавшая в самолет.

«После жесткой посадки самолет выгорел полностью», – сообщили в компании «Гражданские самолеты Сухого». По данным пресс-службы аэропорта, возгорание на самолете локализовано, продолжаются аварийно-спасательные работы. Аэропорт работает «в ограниченном режиме с одной взлетно-посадочной полосой», говорится в сообщении.

Следственный комитет России сообщил об одном погибшем и четверых пострадавших в результате аварии. При этом дело возбуждено по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшие смерть двух или более лиц). Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу, уточнил «Аэрофлот». Источник «Интерфакса» сообщил, что пилоты живы, с ними работают следователи.

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии

Политика
Новости

«Аэрофлот» сообщил о возгорании двигателей при посадке самолета в «Шереметьево»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Аэрофлот» подтвердил информацию о пожаре в самолете, следовавшем рейсом SU1492 Москва – Мурманск. В сообщении компании уточняется, что у самолета после посадки в аэропорту «Шереметьево» загорелись двигатели.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В то же время, по предварительным данным ведомства, речь идет об одном погибшем и четырех пострадавших. Источник ТАСС сообщает о 13 погибших. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Следовавший из Москвы в Мурманск SuperJet 100 аварийно сел в московском аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. По данным источника «Интерфакса», лайнер подал сигнал бедствия после вылета и экстренно вернулся в аэропорт: после посадки он ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. Пассажиры и экипаж эвакуировались по аварийному трапу, уточнил «Аэрофлот».

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии

Политика
Новости

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Финляндии планирует обсудить происходящие в Венесуэле события. По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы». «Русские должны это сделать... Все страны, вмешивающиеся в процесс восстановления демократии в Венесуэле, должны уйти», – сказал Помпео в эфире телеканала ABCNews.

США добьются, чтобы «ушли иранцы, русские, кубинцы», пообещал Помпео. Комментируя возможность военной интервенции США в Венесуэлу без одобрения со стороны конгресса, Помпео сказал, что президент США имеет право действовать в соответствии со статьей 2 конституции США. «Я уверен, что любые действия, которые мы предпримем в Венесуэле, будут законными», – отметил Помпео.

В финском городе Рованиеми 6–7 мая состоится заседание Арктического совета, в нем примут участие Лавров и Помпео. Ранее замминистра иностранных дел Сергей Рябков говорил, что Венесуэла станет основной темой переговоров, также будут обсуждаться ситуации в Сирии и на Украине.

Протесты в Венесуэле

Выбор редактора
Политика
Новости

Депутат Ионин объяснил инцидент со стрельбой из автомата во дворе жилого дома

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин признался в том, что в начале мая стрелял в воздух из охолощенного автомата во дворе жилого дома в Камышлове (Свердловская область), передает ТАСС. Как отмечает агентство, оружие было куплено в подарок участникам движения «Юнармия». По словам парламентария, решение открыть огонь в жилом секторе было ошибочным.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой депутат дает несколько очередей из автомата рядом с жилыми домами. Видео было снято из окна квартиры. Ионин находился во дворе жилого дома возле автомобиля. Парламентарий был не один, рядом с ним, предположительно, был глава местного отделения «Справедливой России» Павел Грибков.

«Я понимаю, что эта ситуация репутационно меня подкосила, но готов понести ответственность. Насколько я понимаю, за это предусмотрена административная ответственность, и я готов оплатить штраф», – заявил ТАСС Ионин. Депутат пояснил, что он не стрелял, а только «произвел имитацию выстрелов». «Я просил купить это охолощенное оружие Павла Грибкова для того, чтобы подарить его местным юнармейцам на 9 Мая. Павел мне его показал и дал в руки, ну, я его и испытал», – сказал Ионин. По его словам, ранее он приезжал в местный муниципалитет для встречи с обманутыми дольщиками одного из местных застройщиков. Предприниматель был осужден за хищение денег дольщиков, но позже его амнистировали. Сами дольщики до сих пор «платят ипотеку Сбербанку за украденные у них квартиры". «Мы приезжали, чтобы попробовать привлечь внимание к этой проблеме. И это удалось – если этот инцидент поможет дольщикам, то я готов стрелять из пушки в следующий раз», – сказал депутат.

Позже на странице Ионина в Facebook было опубликовано видео с пресс-конференции парламентария. На видео депутат подарил автомат участникам движения «Юнармия». «Извините, что это произошло так, а не на 9 Мая. Но как произошло, так произошло», – сказал Ионин подросткам.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова. По его словам, Лазаревой, которая прилетает в Кувейт на все заседания суда, оказывается помощь. «На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции и освободить Лазареву и ее кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог в размере 20 млн кувейтских динар», – пояснил Сидоров.

В мае 2018 г. суд в Кувейте признал Лазареву виновной по делу о растрате средств Кувейтского портового управления и приговорил ее к тюремному заключению. Адвокаты предпринимательницы подали апелляцию на решение суда первой инстанции.

Лазарева является вице-президентом и управляющим директором КGLI. Ее задержали в Кувейте в ноябре 2017 г. Тогда же был арестован ее кувейтский партнер Саид Дашти. Позже им предъявили обвинения в растрате средств, которые портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund, находящийся под управлением KGLI. Бизнесменов также обвиняют в невыполнении работ по созданию портового хаба. Адвокаты Лазаревой утверждают, что KGLI проконсультировала кувейтское управление «в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении».

В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что во время официального визита в Кувейт он обсуждал с властями страны ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время переговоров с председателем национального собрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе Лазаревой и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.

Выбор редактора
Политика
Новости

Премьер Израиля приказал «массированно атаковать» боевиков в секторе Газа

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер, министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ наносить массированные удары по объектам боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы, пишет израильская газета The Jerusalem Post. Нетаньяху также отдал приказ направить к границе дополнительные вооруженные силы – бронетанковые соединения, артиллерию и пехоту.

«Мы действуем и продолжим действовать ради восстановления мира и безопасности жителей юга Израиля», – пояснил премьер. По его словам, за эскалацию военного конфликта ответственность несет палестинское движение «Хамас». «Не только за свои атаки и действия, но и за деятельность "Исламского джихада". "Хамас" заплатит очень высокую цену», – сказал Нетаньяху.

За последние сутки боевики из сектора Газа выпустили по территории Израиля более 500 ракет. Армия Израиля в ответ поразила около 220 различных военных целей в секторе Газа. По данным обеих сторон, в результате обстрелов погибли один израильтянин и шестеро палестинцев.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ КНДР опубликовали фотографии запуска северокорейских ракет

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центральный печатный орган Трудовой партии Северной Кореи – газета Rodong Sinmun опубликовала фотографии запуска ракет оперативно-тактического ракетного комплекса. На некоторых снимках изображены проходящие испытания дальнобойные ракетные орудия, установленные на шасси тяжелого автомобиля высокой проходимости. На одной из фотографий запечатлена стрельба реактивных систем залпового огня большого калибра. Помимо этого на некоторых снимках присутствует лидер КНДР Ким Чен Ын с биноклем в руках. Он следит за пуском ракет с наблюдательного пункта. Перед ним стол с картой района учений.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее подтвердило информацию о проведении учений. Учения проходили на востоке страны, чтобы «проверить умение северокорейских военных обращаться с дальнобойными орудиями и тактическим управляемым оружием». Присутствовавший на стрельбах Ким Чен Ын ознакомился с планом запуска ракет, проверил подготовку к стрельбам, он следил за выдвижением на огневую позицию и развертыванием орудий и тактического управляемого оружия, отметило агентство. По информации ЦТАК, Ким Чен Ын остался доволен проведением учений.

Последний раз Пхеньян проводил испытания ракет в ноябре 2017 г. Тогда была запущена ракета нового типа «Хвасон-15». Она поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. Власти КНДР признали испытания ракеты успешными. По мнению Пхеньяна, «Хвасон-15» может нести ядерную боеголовкую. В апреле 2018 г. власти Северной Кореи объявили об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и ракет различной дальности.

Выбор редактора
Технологии
Новости

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России с 5 мая вступили в силу новые правила идентификации пользователей в мессенджерах. Теперь она будет происходить только по номеру телефона. Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал в октябре прошлого года. В документе говорится, что новые правила идентификации вступают в силу через 180 дней с момента опубликования постановления.

Процедура идентификации предполагает прямое взаимодействие мессенджера с мобильным оператором. При регистрации пользователя мессенджер теперь обязан запросить данные о нем у оператора. В свою очередь оператор должен предоставить информацию в течение 20 минут. Если процедура прошла успешно, то пользователю присваивается уникальный номер, по которому он может авторизоваться. Оператор должен внести этот уникальный номер в специальный реестр. В нем же будет указана информация о том, каким именно сервисом пользуется клиент.

Если клиент расторгнет договор с оператором, то тот должен будет в течение суток сообщить об этом мессенджеру, который должен будет провести повторную идентификацию пользователя. Если мессенджеру не удастся это сделать, он будет обязан деавторизовать пользователя.

Пользователям, авторизованным до вступления новых правил в силу, не нужно будет заново проходить идентификацию, если данные оператора и мессенджера совпадут.

До вступления новых правил в силу мессенждеры проводили авторизацию пользователя с помощью кода, высылаемого в СМС-сообщении. За отказ работать по новым правилам для мессенджеров предусмотрен штраф в размере 1 млн руб., а также блокировка.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу, сообщает Sports.ru. Клуб обеспечил себе победу за три тура до завершения турнира после того, как московский «Локомотив» проиграл на выезде тульскому «Арсеналу» со счетом 2:0.

Ранее 4 мая петербургская команда сыграла вничью 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрала 58 очков в 27 играх. Согласно турнирной таблице, «Локомотив» заработал 49 очков, а «Краснодар», еще не сыгравший свой матч 27-го тура, – 46 очков. Теперь даже если «Зенит» проиграет во всех оставшихся матчах, а «Локомотив» победит в своих, петербургская команда все равно будет лидировать в общем зачете по остальным показателям.

Петербургский клуб стал чемпионом России по футболу в пятый раз. Ранее футболисты выигрывали турнир в 2007 и 2010 гг., а также в сезонах 2011/2012 и 2014/2015. До этого «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 г. В сезоне 2017/2018 чемпионом России по футболу стал «Локомотив»: футболисты «Зенита» уступили железнодорожникам со счетом 1:0 в матче 29-го тура.

Читать ещё
Preloader more
Фото