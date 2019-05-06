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В Мурманской области объявили траур по погибшим в авиакатастрофе в «Шереметьево»

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе в московском аэропорту «Шереметьево», в результате которой погиб 41 человек. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Траур продлится три дня — 6, 7 и 8 мая. Решение принято временно исполняющим обязанности губернатора области Андреем Чибисом.

Авиакатастрофа произошла вечером 5 мая. Самолет, на борту которого находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, летел из Москвы в Мурманск, но вернулся в аэропорт и спустя полчаса после взлета совершил аварийную посадку.

На борту произошло возгорание. По данным источника «Интерфакса», лайнер загорелся, ударившись при посадке носом о взлетно-посадочную полосу. Собеседник «РИА Новости» утверждает, что возгорание произошло после того, как при посадке у самолета подломились стойки шасси и он чиркнул двигателями о полосу.

Пресс-служба «Шереметьево» подтвердила «Ведомостям», что возгорание произошло после жесткой посадки. Источник ТАСС в то же время утверждает, что возгорание на борту произошло из-за удара молнии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет. Фотографии