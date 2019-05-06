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Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Игрок в «Что? Где? Когда?», капитан мурманской команды «Норманны» Михаил Савченко, летевший из Москвы в Мурманск рейсом «Аэрофлота» 5 мая, рассказал в Facebook о работе экипажа воздушного судна во время крушения и призвал пользователей социальных сетей не травить пассажиров, выбиравшихся из самолета с багажом.

По его словам, члены экипажа «все сделали оперативно и четко», жертв могло быть гораздо больше, если бы не профессиональные действия команды. Также пассажир SSJ100 выразил благодарность наземным службам, сотрудникам МЧС, пожарным и врачам, оказывавшим помощь в аэропорту «Шереметьево».

«Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы", – отметил Савченко. Он также выразил соболезнования семьям погибших.

Самолет компании «Аэрофлот» совершал рейс Москва – Мурманск и потерпел крушение во время аварийной посадки вечером 5 мая. Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета. После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек. Всего в самолете находилось 78 человек, включая пятерых членов экипажа.