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Медведев поручил Минтрансу доработать законы о безопасности эксплуатации самолетов

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру транспорта Евгению Дитриху подумать над поправками в законодательство, которое регулирует обеспечение безопасности эксплуатации самолетов, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Поправки должны учитывать результаты расследования, которое проводится по факту крушения самолета SSJ100 в «Шереметьево». Поручение должно быть выполнено к 8 мая, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства.

Самолет SSJ100 потерпел крушение в аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. Он направлялся из столицы в Мурманск, но через несколько минут после взлета в воздушное судно попала молния. Экипаж самолета вернулся в аэропорт вылета. Во время аварийной посадки он загорелся. Всего на борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным Следственного комитета, погиб 41 человек.

Следователи рассматривают разные версии катастрофы, среди них – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр лайнера. Изучаются версии о неисправности воздушного судна и неблагоприятных метеоусловиях.

Минтранс не нашел оснований для приостановки эксплуатации самолетов SSJ100 после авиакатастрофы, цитировал «Интерфакс» министра транспорта Евгения Дитриха. Ранее «Коммерсантъ» написал со ссылкой на источники, что Росавиация может временно ограничить эксплуатацию SSJ100, при наличии соответствующих оснований решение может быть принято уже 6 мая.