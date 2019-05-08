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Для российских учителей разработают правила поведения в соцсетях

Минпросвещения вместе с экспертами к началу учебного года разработает рекомендации для преподавателей по ведению социальных сетей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ответ министра просвещения Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

Свищев в конце марта предложил ведомству ввести соответствующие нормы поведения в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».

По мнению Васильевой, профессиональный имидж педагога в эпоху интернета становится особенно важен. Министр уточнила, что над рекомендациями работают совместно ведомство и профсоюз работников народного образования и науки. Рекомендации будут направлены в образовательные учреждения к началу нового учебного года.

Разработка правил началась после инцидента, произошедшего в Барнауле со школьной учительницей Татьяной Кувшинниковой, занимавшейся зимним плаванием. В честь заплыва на Универсиаде она сфотографировалась в платье на фоне снега и опубликовала фотографию в соцсетях. Вскоре после этого педагог была вынуждена уволиться. По ее словам, директор школы назвала фотографии «пятном на репутации школы».

После инцидента министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал научить педагогов и директоров местных школ вести личные аккаунты в соцсетях.