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Госсекретарь США во время визита в Россию встретится с Путиным

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Россию встретится с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу госдепартамента. Визит Помпео намечен на 12–14 мая.

Как отмечает госдепартамент, стороны намерены обсудить «весь спектр двусторонних и многосторонних проблем».

Ранее российский МИД сообщил, что 14 мая в Сочи состоятся переговоры Помпео и Лаврова. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допускал, что госсекратарь США также может встретиться с Путиным. Однако эту встречу нельзя считать этапом подготовки к новым переговорам президентов России и США, подчеркивал Песков.

Это будет первый визит Помпео в Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.