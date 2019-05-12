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Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Президент Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет серию совещаний по военной тематике, первое из которых пройдет в Казани. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Он добавил, что помимо Татарстана Путин на этой неделе посетит еще один регион. В этом году совещания пройдут в обновленном формате.

Последние несколько лет Путин регулярно осенью и весной проводил совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обычно они проходили в Сочи. В совещаниях, на которых обсуждаются развитие войск, предприятий ОПК, исполнение гособоронзаказа, поставки военной техники, участвуют представители отрасли, а также руководители Министерства обороны и других ведомств.

В феврале на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Путин заявил о необходимости обновить формат этих совещаний. Президент не раскрыл деталей, сообщив только, что хотел бы посмотреть, как идет работа по производству и постановке на боевое дежурство новых комплексов «Кинжал», «Пересвет», «Авангард», «Сармат» и других.

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