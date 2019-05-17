Представители России не приглашены на инаугурацию Зеленского

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Стартапы по распознаванию лиц и голоса выиграли конкурс IT-компании Черепенникова

На прошедшем в пятницу конкурсе «Криптонит Startup Challenge», который проводила компания «Криптонит» (входит в «ИКС холдинг» бизнесмена Антона Черепенникова), победили производители биометрических систем. Первое место и приз в 6 млн руб. на развитие бизнеса получило решение ИБРиС от компании IBRiSlab – это система удостоверения личности по распознаванию голоса. Второе место и 4 млн руб. жюри присудило системе биометрической идентификации по лицу и радужной оболочке глаза компании Iris Devices.

Сейчас речь идет не о вложениях в компании, а о призовых деньгах. Но по результатам конкурса Черепенников заинтересовался несколькими стартапами и в ближайшее время проведет с ними переговоры об инвестициях, заявила представитель «ИКС холдинга» Юлия Остроухова. По ее словам, интерес к инвестициям в несколько стартапов-финалистов есть также у «Мегафона» и Mail.ru Group. Кроме победителей, в финале были еще стартапы, связанные с распознаванием, — для «умных домофонов», диагностических изображений (для врачей), реакций людей на видео. А также диалоговая система, проект по шифрованию данных без изменения их формата, система для контроля вывоза отходов.

Черепенников интересовался биометрическими технологиями и раньше. В 2018 г. стало известно и о его переговорах по покупке доли в разработчике биометрических технологий «Центр речевых технологий» (ЦРТ). «Мы могли бы договориться, но тогда не хватало на эту компанию денег, да и трехлетней окупаемости мы не видели», – объяснял Черепенников в интервью «Ведомостям» в марте 2019 г. А в апреле контроль над ЦРТ (51%) получил Сбербанк.

Победителей выбирали гендиректор USM Management Иван Стрешинский, гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, инвестор Александр Галицкий, председатель BCG в России Владислав Бутенко, индустриальный директор радиоэлектронного комплекса «Ростеха» Сергей Сахненко и основатель «ИКС холдинга» Антон Черепенников – его компания по IT-безопасности «Криптонит» организовала этот конкурс.

В последние годы рынок интеллектуальных систем распознавания заметно оживился. В ноябре 2017 г. Сбербанк также приобрел 25,07% VisionLabs, создающей программное обеспечение и облачные сервисы для распознавания и анализа лиц. Годом ранее VisionLabs привлекла инвестиции АФК «Система». В начале 2018 г. акционерами другого российского разработчика технологии распознавания лиц – NtechLab – стали фонд Рубена Варданяна (25%) и «дочка» «Ростеха» «РТ – развитие бизнеса» (12,5%).