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Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации

В день инаугурации у избранного президента Украины Владимира Зеленского запланировано несколько мероприятий, сообщает украинское издание «Новое время» со ссылкой на пресс-службу политика. Согласно программе, с 10.00 до 11.00 (время совпадает с московским) Зеленский принесет присягу на торжественном заседании Верховной рады.

После этого президент посетит церемонию представления командующих вооруженными силами Украины и примет участие в поднятии государственного флага. В 11.20 Зеленский вместе с супругой Еленой отправится принимать иностранные делегации. С полудня у нового президента Украины начнутся встречи с представителями разных стран, прибывшими на инаугурацию, которые продлятся до вечера.

Ранее начальник управления Госохраны Украины Валерий Гелетей рассказал телеканалу «112 Украина», что инаугурация Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария. Детали он раскрывать не стал, отметив только, что ни от одной из «фишечек» штаба Зеленского государственная охрана не отказалась.

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Порошенко – получил 24,45% голосов. Инаугурация нового президента Украины назначена на 20 мая.

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