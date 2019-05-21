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РПЦ призвала не называть резиденцией патриарха строящийся под Петербургом комплекс

В Русской православной церкви (РПЦ) подтвердили, что на территории строящегося под Санкт-Петербургом комплекса создадут место для пребывания патриарха Кирилла, но призвали не называть это помещение резиденцией, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы патриарха Александра Волкова.

«Поскольку это комплекс, исторически принадлежавший Русской церкви и там есть храм, то в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некоего пространства для нужд русской Церкви, в том числе для тех моментов, когда там будет находиться патриарх. Там для него предусмотрено некоторое пространство», – отметил Волков. Он уточнил, что называть строящееся помещение новой резиденцией патриарха некорректно.

Издание The Bell 20 мая со ссылкой на несколько источников на строительном рынке сообщило, что для создания личной резиденции патриарха Кирилла реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин под Санкт-Петербургом. Сумма контракта оценивается в 2,8 млрд руб., а заказчиком выступает одна из структур управделами президента России, отмечал The Bell. По его данным, сама резиденция патриарха, согласно проекту, должна расположиться в трапезной палате комплекса, площадь постройки составит около 3500 кв. м.

Конкурс на выбор подрядчика состоялся в 2017 г., подробности о нем были засекречены. Подрядчик (компания «Геоизол») должен завершить работы в декабре 2021 г. По информации источников The Bell, элементы декора, мебель и сантехнику планируется закупить отдельно, а стоимость работ по обустройству интерьера может быть сопоставима с затратами на реставрацию.