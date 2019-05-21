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США расширили санкции против России

Ведомости
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Госдепартамент США ввел санкции в отношении двух российских предприятий и учебного центра, говорится в уведомлении бюро по международной безопасности и нераспространению. Соответствующий документ будет опубликован 22 мая.

Новые санкции затронули Тульское конструкторское бюро приборостроения, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и московский завод «Авангард». «Авангард» входит в концерн «Алмаз-Антей» и производит ракеты для зенитных ракетных систем С-300 и С-400.

Санкции предусматривают запрет на закупки США продукции предприятий. Они, согласно документу, действуют с 14 мая. В качестве причины для введения санкций указано нарушение закона о нераспространении [оружия массового уничтожения] в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).

В санкционном списке американского ведомства также компании из Китая и Сирии.

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Бизнес
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РБК назвал Михаила Гуцериева претендентом на покупку Антипинского НПЗ

Ведомости
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Сбербанк может продать Антипинский НПЗ, входящий в New Stream Дмитрия Мазурова, структурам бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к акционерам завода, и федерального чиновника.

Окончательно решение о сделке еще не принято. Знакомство с президентом Сбербанка Германом Грефом увеличивает шансы Гуцериева на покупку завода, но пока позиция другого претендента – азербайджанской госкомпании SOCAR – сильнее, считают собеседники РБК. SOCAR готова была купить действующий НПЗ, однако после того как завод подал заявление о банкротстве, неясно, захочет ли иностранный инвестор его покупать.

О том, что SOCAR может купить Антипинский НПЗ, в начале апреля сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Азербайджанская компания готова заплатить «символическую сумму» за завод, но взять на себя долг в $3 млрд.

Еще один претендент на Антипинский НПЗ – компания «Сибнефтегазпереработка», писали «Ведомости». Она на 50% принадлежит Алексею Щуровскому, члену совета директоров завода, и была зарегистрирована в начале 2018 г.

В конце апреля «Коммерсанту» стало известно, что структура группы «Сафмар» Гуцериева купила контрольный пакет Афипского НПЗ. Кроме того, доля New Stream в капитале завода в ближайшее время перейдет нефтетрейдеру Vitol. По словам источника газеты, впоследствии ее также получат структуры Гуцериева.

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Технологии
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Bloomberg узнал о разработке владельцем TikTok конкурента Spotify и Apple Music

Ведомости
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Китайская компания ByteDance, владелец сервиса для обмена короткими видео TikTok, разрабатывает музыкальный сервис, который станет конкурентом Spotify и Apple Music. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

ByteDance планирует запустить сервис этой осенью. Сначала он появится в более бедных странах, где платные музыкальные сервисы еще не собрали большую аудиторию. Компания уже получила права на два крупных лейбла в Индии — T-Series и Times Music.

Сервис будет предусматривать платный и бесплатный доступ, рассказали источники TechCrunch. По информации издания, ByteDance может запустить его до конца этого квартала.

ByteDance — один из самых дорогих стартапов в мире, который оценивается более чем в $75 млрд. Первым приложением компании стал агрегатор новостей Toutiao. В 2016 г. был запущен TikTok. По состоянию на конец прошлого года аудитория сервиса в России, по оценке Mediascope, составляла 1,5 млн человек.

Финансы
Новости

ЦБ призвал осторожнее привлекать население на фондовый рынок

Ведомости
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Центробанк призывает финансовые организации осторожнее привлекать население на фондовый рынок, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова.

По его словам, регулятор очень часто разочаровывается в том, как рынок конкурирует за потребителя, преследуя краткосрочные интересы. «Мы против формулы "не обманешь, не продашь". Вроде, мы об этом много раз договариваемся, потом бах – опять», – заявил Швецов. По мнению ЦБ, финансовым организациям лучше иметь много клиентов и предлагать им простые стратегии, чем пытаться вовлечь клиентов в сложные операции.

По словам Швецова, финансовым организациям следует предлагать клиентам более сложные инструменты по мере появления у них такой потребности, а также необходимых знаний и аппетита к риску, который продиктован не «навязыванием и рекламой, а внутренним ощущением, что он готов попробовать что-то более сложное, хотя и более доходное».

«Центральный банк, продвигая идею разделения инвесторов по их степени погруженности в азы финансового рынка, не предлагает промотировать инвестиции с плечом, какие-то сложные инструменты», – подчеркнул Швецов. Он добавил, что те потребности, которые уже есть у населения, реализовываются с помощью простых финансовых инструментов.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Зеленский назначил досрочные выборы в Верховную раду Украины

Ведомости
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Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля, следует из указа президента Владимира Зеленского. Этим указом глава государства также прекратил полномочия парламента восьмого созыва и поручил правительству обеспечить финансирование досрочных выборов в Верховную раду. Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Также Зеленский попросил депутатов Рады провести 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов, текст обращения на имя председателя Рады Андрея Парубия он опубликовал в Twitter.

О роспуске парламента страны Зеленский заявил в своей речи после инаугурации 20 мая. Он также призвал депутатов за оставшиеся два месяца работы (именно такой срок по украинскому закону продолжает функционировать Рада после роспуска) принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также внести поправки в избирательный кодекс. Зеленский 21 мая встретился с депутатами и обсудил с ними порядок роспуска Рады.

Как сообщил ранее советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан, президент Украины также инициирует внесение изменений в закон о выборах в парламент для отмены мажоритарной системы выборов и перехода на пропорциональную партийную систему. Кроме того, Зеленский планирует понизить проходной барьер для партий с 5 до 3%.

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Технологии
Новости

Amazon выиграл спор за домен у стран Латинской Америки

Ведомости
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Корпорация Amazon победила в споре со странами Латинской Америки за право использования домена «.amazon». Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) после семи лет разбирательств заняла сторону онлайн-ритейлера, пишет Financial Times.

Amazon предпринимал попытки получить это доменное имя в 2012 г., но встретил сопротивление со стороны правительств Бразилии и Перу. Позднее против них выступили и другие страны Латинской Америки, участвующие в Амазонском пакте — международной организации, стремящейся сохранить природное наследие Амазонки. Представители организации указывали, что имеют приоритет в получении домена, поскольку его название отсылает к их географическому региону.

Стороны конфликта семь лет пытались договориться, но так и не пришли к компромиссу, это привело к тому, что ICANN одобрила предложенный в апреле Amazon сценарий. Компания пообещала не регистрировать имена, которые могут вызвать ассоциации с объектами культурного наследия амазонского региона. Онлайн-ритейлер даже составил список, в который внес около 1500 таких имен. Страны — участницы Амазонского пакта смогут внести в него изменения в течение двух лет после заключения соглашения. Однако они не получат права накладывать вето на конкретные имена, поскольку это могло бы дать им влияние на регистрацию доменных имен для еще не запущенных продуктов и услуг Amazon, пояснил онлайн-ритейлер.

Выбор редактора
Политика
Новости

Президент Австрии согласился принять отставку министров от партии свободы

Ведомости
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что примет отставку всех членов правительства от Австрийской партии свободы (АПС), кроме министра иностранных дел Карин Кнайсль, сообщает Krone Zeitung.

В отставку уйдут министр внутренних дел Херберт Кикл, министр транспорта Норберт Хофер, министр труда Беата Хартингер-Кляйн, министр обороны Марио Кунасек и госсекретарь министерства финансов Австрии Хуберт Фукс. Беспартийная Кнайсль, вошедшая в правительство по квоте АПС, продолжит выполнять свои полномочия во время переходного периода.

Ранее в отставку ушел вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, возглавлявший АПС. Причиной стала публикация видеозаписи его разговора с женщиной, которая представилась Аленой Макаровой. Она предложила Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе.

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц предложил президенту уволить Кикла. После этого все его однопартийцы в правительстве объявили об уходе в отставку.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин приезжал на свадьбу Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера. Позже австрийский министр рассказала, что знакома с Путиным с 2001 г. Они впервые встретились в Любляне во время его переговоров с американским президентом Джорджем Бушем-младшим.

Технологии
Новости

Данные о 50 млн пользователей Instagram попали в открытый доступ

Ведомости
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Данные о почти 50 млн учетных записей в Instagram, в том числе принадлежащие знаменитостям, попали в открытый доступ, сообщает TechCrunch со ссылкой на индийского эксперта в области интернет-безопасности Анурага Сена.

База данных, опубликованная на облачном сервисе компании Amazon, некоторое время была открытой для просмотра без запроса пароля. Издание отмечает, что какое-то время она продолжала расти.

Сен отметил, что база принадлежит одному из индийских маркетинговых агентств – компании Chtrbox. Оно занимается продвижением товаров при помощи популярных блогеров и знаменитостей. База содержит фотографии владельцев аккаунтов, их номера телефонов и данные электронной почты, используемые для настройки аккаунтов.

Представитель Facebook (владеет Instagram) заявил, что компания занимается этим вопросом. «Мы изучаем проблему, – говорится в заявлении Facebook. – Мы также пытаемся выяснить, откуда появились эти данные и как они стали общедоступными». В Chtrbox не стали комментировать эту информацию, однако вскоре после обращения журналистов доступ к базе был закрыт.

Политика
Новости

РПЦ призвала не называть резиденцией патриарха строящийся под Петербургом комплекс

Ведомости
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В Русской православной церкви (РПЦ) подтвердили, что на территории строящегося под Санкт-Петербургом комплекса создадут место для пребывания патриарха Кирилла, но призвали не называть это помещение резиденцией, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы патриарха Александра Волкова.

«Поскольку это комплекс, исторически принадлежавший Русской церкви и там есть храм, то в общем плане реконструкции также запланировано и наличие некоего пространства для нужд русской Церкви, в том числе для тех моментов, когда там будет находиться патриарх. Там для него предусмотрено некоторое пространство», – отметил Волков. Он уточнил, что называть строящееся помещение новой резиденцией патриарха некорректно.

Издание The Bell 20 мая со ссылкой на несколько источников на строительном рынке сообщило, что для создания личной резиденции патриарха Кирилла реставрируют территорию бывшего подворья служащих Феодоровского государева собора в городе Пушкин под Санкт-Петербургом. Сумма контракта оценивается в 2,8 млрд руб., а заказчиком выступает одна из структур управделами президента России, отмечал The Bell. По его данным, сама резиденция патриарха, согласно проекту, должна расположиться в трапезной палате комплекса, площадь постройки составит около 3500 кв. м.

Конкурс на выбор подрядчика состоялся в 2017 г., подробности о нем были засекречены. Подрядчик (компания «Геоизол») должен завершить работы в декабре 2021 г. По информации источников The Bell, элементы декора, мебель и сантехнику планируется закупить отдельно, а стоимость работ по обустройству интерьера может быть сопоставима с затратами на реставрацию.

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Бизнес
Новости

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ведомости
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Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.

Управление возьмет на себя KPMG, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Jamie Oliver Group. Международного бизнеса Оливера и ресторана Fifteen Cornwall это не коснется.

В прошлом году продажи сети ресторанов Jamie’s Italian снизились почти на 11%, отмечает The Guardian. Были закрыты 12 ресторанов и уволены более 600 сотрудников. От банкротства бизнес тогда спасло то, что Оливер вложил в него 13 млн фунтов.

В России также есть ресторан Jamie’s Italian. Им владеет и управляет международная группа компаний Ginza Project. Всего за рубежом у Оливера более 25 ресторанов, которые были открыты по франшизе.

Политика
Новости

Госдума приняла закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Ведомости
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Депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении закон о проведении электронного голосования на выборах в Мосгордуму, передает агентство «Москва».

Эксперимент по дистанционному голосованию пройдет 8 сентября в одном или нескольких округах, их список определит Мосгоризбирком. Ко второму чтению в закон внесли поправки: московский закон об электронном голосовании должен регламентировать процедуру идентификации избирателя, обеспечение тайны голосования и информационную безопасность. Кроме того, установлено, что обжаловать нарушения в ходе эксперимента можно будет в соответствии с федеральным законом о гарантиях избирательных прав.

Для участия в электронном голосовании избирателю нужно подать заявление через портал госуслуг Москвы, подача заявления не лишит его права принять участие в голосовании традиционным способом, если этот избиратель не проголосовал дистанционно. Для организации электронного голосования и установления его итогов в Москве будет создан специальный участковый избирком.

Член Общественной палаты Москвы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ранее предложил Мосгоризбиркому алгоритм по выбору трех округов для электронного голосования. По мнению Венедиктова, из 45 избирательных округов необходимо выделить 16, границы которых совпадают с границами районов города. После этого он предложил выяснить мнение муниципальных депутатов каждого района: если четверть из них будут против эксперимента, то округ не должен участвовать. Среди остальных районов он предложил провести опрос жителей на сайте «Активный гражданин» и выбрать три округа, где идея эксперимента получит наибольшую поддержку.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Трансконтейнер» направит на дивиденды за год 75% чистой прибыли

Ведомости
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Акционеры «Трансконтейнера» утвердили на годовом собрании решение о выплате в качестве дивидендов 75% от чистой прибыли по РСБУ за 2018 г. – около 6,675 млрд руб. (480,37 руб. на акцию), сообщает «Интерфакс». Чистая прибыль оператора по РСБУ в прошлом году составила 8,9 млрд руб., увеличившись на 64% год к году.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составляться по состоянию на 1 июня. Около 2,075 млрд руб. (23,3% прибыли) пойдет на инвестиции, 150 млн руб. (1,7%) – на спонсорскую и благотворительную помощь. В середине марта гендиректор «Трансконтейнера» Вячеслав Сараев говорил, что оператор может направить на эти цели половину чистой прибыли по РСБУ.

По итогам 2017 г. «Трансконтейнер» выплатил дивиденды в 293,04 руб. на акцию (общая сумма выплат составила 4,072 млрд руб., или 75% от чистой прибыли по РСБУ, которая удвоилась – до 5,429 млрд руб.). Еще 5% от чистой прибыли за 2017 г. (271,45 млн руб.) компания направила на спонсорскую и благотворительную помощь, 20% (1,086 млрд руб.) – на инвестиции.

«Трансконтейнер» управляет примерно 70 000 крупнотоннажных контейнеров, более 26 500 вагонами-платформами для их перевозки, а также имеет сеть терминалов в России (на 42 станциях) и в Словакии. 50% + 1 акция «Трансконтейнера» – у структуры ОАО «Российские железные дороги» – АО «Объединенная транспортно-логистическая компания», 24,84% – у ВТБ, 24,74% – у ООО «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

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