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США расширили санкции против России

Госдепартамент США ввел санкции в отношении двух российских предприятий и учебного центра, говорится в уведомлении бюро по международной безопасности и нераспространению. Соответствующий документ будет опубликован 22 мая.

Новые санкции затронули Тульское конструкторское бюро приборостроения, учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине и московский завод «Авангард». «Авангард» входит в концерн «Алмаз-Антей» и производит ракеты для зенитных ракетных систем С-300 и С-400.

Санкции предусматривают запрет на закупки США продукции предприятий. Они, согласно документу, действуют с 14 мая. В качестве причины для введения санкций указано нарушение закона о нераспространении [оружия массового уничтожения] в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).

В санкционном списке американского ведомства также компании из Китая и Сирии.