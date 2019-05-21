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Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда застряли на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро из-за поломки одного из составов, говорится в Twitter московской подземки. «Сейчас в тоннеле три поезда. Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет», – говорится в сообщении.

Движение поездов приостановлено от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская». Станция «Савеловская» Большой кольцевой линии закрыта на вход. Также для входа пассажиров закрыты станции «Петровский парк» и «Шелепиха». Основная причина сбоя – потеря напряжения в контактном рельсе, уточнила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

Проводится эвакуация пассажиров. В трех поездах, застрявших в тоннеле метро на Большой кольцевой линии, находятся более 1000 человек, уточнил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

«Мосгортранс» в связи со сбоем в метро запустил бесплатные автобусы от станции метро «Полежаевская» до станций метро «ЦСКА» и «Динамо».