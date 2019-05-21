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Кремль: Путин обсудил с Меркель и Макроном «провальную политику» Порошенко

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном внутриукраинский кризис, сообщила пресс-служба Кремля. В сообщении отмечается, что ситуация на Украине обсуждалась в контексте «провальной политики» администрации бывшего президента страны Петра Порошенко.

«Выражено общее мнение о безальтернативности минского "Комплекса мер" 2015 г. как основы мирного урегулирования», – подчеркнули в Кремле. Путин обратил внимание собеседников на принятый на Украине закон об украинском языке, который, по мнению Москвы, противоречит конституции Украины, минским соглашениям и международным обязательствам Киева по защите национальных и языковых меньшинств.

Верховная рада Украины приняла закон о языке в третьем, окончательном чтении 25 апреля. 15 мая его подписал Порошенко. По этому закону гражданин Украины обязан свободно владеть государственным языком – украинским. Для его освоения для взрослых власти организуют специальные языковые курсы. Язык стал обязательным для всех органов госвласти и местного самоуправления. Он также затрагивает сферу культуры: предполагается, что все официальные мероприятия и концерты, съемки фильмов в стране будут проводиться на украинском языке. Закон предусматривает штраф за его нарушение и появление языковых инспекторов, которые будут следить за его соблюдением.

Украинский язык становится единственным языком преподавания в школах. На этом языке должны вещать телеканалы и радио. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.