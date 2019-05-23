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Суд разблокировал арестованные по делу «Ив Роше» счета Навального

Замоскворецкий суд Москвы решил отменить арест счетов и ценных бумаг оппозиционера Алексея Навального, наложенный еще в 2013 г. при расследовании дела «Ив Роше», сообщает «Интерфакс». Объем арестованных тогда активов не уточняется.

Братья Алексей и Олег Навальные в 2014 г. были признаны виновными в мошенничестве, в результате которого им удалось похитить 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании через предприятие «Главподписка». Оппозиционер получил 3,5 года условно, его брат — такой же срок колонии.

Позже ЕСПЧ в 2017 г. решил, что российский суд нарушил права братьев на справедливое разбирательство. В Страсбурге заявили, что приговор был «произвольным и необоснованным». В 2018 г. Верховный суд повторно начал производство по делу, но в итоге решил не изменять ранее вынесенный приговор. Олег Навальный отсидел в колонии общего режима в Орловской области весь назначенный срок и вышел на свободу только в июне 2018 г.