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Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взломать аккаунты четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Дурова, все попытки взлома провалились. «Это является напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем в стремлении нарушить конфиденциальность своих граждан», – добавил основатель Telegram.

Утром 25 мая шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев сообщил, что кто-то пытался получить доступ к его аккаунту в Telegram с испанского ip-адреса. Позже он добавил, что неизвестные также пробовали взломать аккаунты главного редактора нижнетагильского агентства «Между строк» Натальи Вахониной, создателя Telegram-канала «Главный канал Екатеринбурга» Андрея Варкентина и главного редактора Ura.ru Антона Ольшанникова.

О попытке взлома аккаунтов в Telegram с испанского ip-адреса также рассказали директор коммуникационного агентства Magic Inc. Платон Маматов, журналист «Медузы» Дмитрий Андреев и корреспондент «МБХ медиа» и «Радио Свобода» в Псковской области Людмила Савицкая.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, предложив свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, до завершения опроса строительство храма приостановлено.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители

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Первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взяток

Ведомости
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Суд арестовал первого заместителя главы городского округа Балашиха Алексея Коваля, сообщается на сайте подмосковного главка Следственного комитета России (СКР). Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – 15 лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности.

По данным следствия, обвиняемый с лета 2018 г. регулярно получал взятки от генерального директора одной из строительных компаний – «за общее покровительство, заключение контракта и не проверку качества работы по ремонту дорог». Название этой компании в сообщении СКР не приводится, отмечается только, что она занимается ремонтом и обслуживанием дорог. В общей сложности Коваль, по данным следователей, получил в виде взяток не менее 4 млн руб.

В кабинете первого замглавы Балашихи, а также по месту его жительства были проведены обыски. СКР также не исключил, что к преступлению могут быть причастны другие сотрудники администрации.

Коваль был назначен первым заместителем главы Балашихи в августе 2017 г., сообщается на официальном сайте органов местного самоуправления. В администрации он курировал вопросы финансового характера, управления имуществом, документооборота, развития информационных технологий, средств массовой информации и рекламы. До этого Коваль был замглавы подмосковного Реутова.

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Новости

WSJ узнала о планах властей США проверить все поколения лайнеров Boeing 737

Ведомости
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Самолеты Boeing 737 Max вернутся в эксплуатацию позже, чем ожидалось, поскольку власти США решили проверить предыдущие модели лайнеров семейства 737, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, авиавласти США не подвергают сомнению безопасность предыдущих поколений Boeing 737, однако считают необходимым провести тщательную проверку процедур, к которым пилоты прибегают в чрезвычайных ситуациях. Это позволит удостовериться в полной безопасности эксплуатации самолетов Boeing 737 Max, пишет WSJ.

Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев, уточняет издание.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек. Второй упал в Эфиопии в марте текущего года, на его борту находились 157 человек, никто их них не выжил.

Предварительные данные расследования указали на схожесть причин крушения в обоих случаях. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. После второй катастрофы компания обновила программное обеспечение Boeing 737 Max.

Многие страны мира, включая Россию, США, государства Евросоюза, на время расследования запретили эксплуатацию самолетов этого типа.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Стиль жизни
Новости

Режиссеру Балагову вручили вторую награду на Каннском кинофестивале

Ведомости
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Российский режиссер Кантемир Балагов получил вторую награду на Каннском кинофестивале: он удостоился премии Международной федерации кинопрессы за фильм «Дылда». Накануне 27-летний Балагов стал лауреатом в секции «Особый взгляд» – второй по значимости программе, в которую отбираются необычные картины.

Приза Международной федерации кинопрессы также удостоился фильм «Маяк» режиссера Роберта Эггерса, главные роли в котором исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо. Картину показали в программе «Двухнедельник режиссеров».

Для Балагова это третья награда в Каннах: в 2017 г. он получил премию Международной федерации кинопрессы за свою картину «Теснота».

Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью. В России фильм выйдет в прокат с 20 июня.

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В Санкт-Петербурге спустили на воду атомный ледокол «Урал»

Ведомости
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На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал», сообщила госкорпорация «Росатом». Корабль был заложен в июле 2016 г. и стал третьим серийным универсальным атомным ледоколом проекта 22220.

По традиции судно перед спуском было освящено. «Крестной матерью» ледокола «Урал» стала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она разбила о борт судна бутылку крымского шампанского. «Крестными матерями» предыдущих ледоколов серии становились председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Татьяна Голикова, занимавшая тогда должность председателя Счетной палаты.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на торжественной церемонии сообщил, что до конца лета будет подписан договор на строительство еще двух ледоколов проекта 22220. Сейчас, по его словам, ведется подготовка открытого конкурса на строительство судов. Их общая стоимость составит около 100 млрд руб. Впервые договор на строительство атомных ледоколов будет заключен по схеме смешанного финансирования, отметил Лихачев: из федерального бюджета будет выделено 45 млрд руб., остальные 55 млрд руб. – из средств «Росатома» и коммерческих банков.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на мелководных участках Енисея и Обской губы, буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, для выполнения спасательных работ в ледовых условиях.

Длина ледокола «Урал» составляет 173,3 м, ширина 34 м, высота – 52 м. Он способен пробивать лед толщиной до трех метров. Планируется, что корабль прослужит не менее 40 лет.

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

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Политика
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Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Ведомости
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Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk.

По мнению политика, освободив украинские корабли и моряков, Москва сделает первый шаг к переговорам и разрешению «сотворенных ею проблем» цивилизованным способом. «Посмотрим, какой путь выберут в Кремле, – добавил Зеленский. – Но мы очень ждем наших ребят дома!»

Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в Керченском проливе. В то же время трибунал посчитал, что Россия не обязана прекращать уголовное дело в отношении арестованных украинцев.

В ноябре прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе два украинских артиллерийских катера и баркас, которые пересекли границу России, их экипажи (24 человека) были арестованы. По версии Москвы, корабли пересекли границу незаконно. Киев утверждает, что суда запрашивали разрешение на проход под Крымским мостом в установленном порядке, но ответа от российских пограничников не получили.

Как выглядят задержанные корабли ВМС Украины

Политика
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Столтенберг объявил о смене стратегии НАТО в ответ на угрозу со стороны России

Ведомости
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Впервые за несколько последних десятилетий НАТО сменит свою военную стратегию, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом он сказал в интервью изданию Welt am Sonntag. «Наши военные эксперты на этой неделе приняли новую военную стратегию для альянса», – заявил Столтенберг.

Генсек объяснил этот шаг необходимостью реагировать на «ядерную угрозу» со стороны России, которая, по его мнению, в последнее время растет. Начиная с 2014 г. на востоке и юге Европы формируется «новая ситуация в сфере безопасности», возникают дополнительные вызовы, пояснил Столтенберг. По его словам, в новой стратегии НАТО речь идет о том, чтобы в полной мере демонстрировать обороноспособность альянса и иметь возможность обеспечивать стабильность.

Столтенберг добавил, что сила НАТО заключается именно в том, чтобы «быть в состоянии измениться при необходимости».

В апреле российское Министерство иностранных дел заявило о полном прекращении сотрудничества России и НАТО. Москва неоднократно ранее критиковала действия альянса, в частности из-за его расширения на восток. Столтенберг в свою очередь несколько раз обвинял Россию в «запугивании соседей».

У каких стран есть ядерное оружие

Авто
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Новосибирские инженеры переделают спорткар Marussia в электромобиль

Ведомости
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Инженеры Новосибирского государственного технического университета планируют совместно с конструкторским бюро «Спектр» разработать электромобиль на основе отечественного спорткара Marussia, сообщается на сайте вуза. Реализация проекта займет около полутора лет.

Как отмечается в сообщении, в ходе работ двигатель внутреннего сгорания заменят на мощный энергоэффективный электродвигатель, будут установлены литий-ионные батареи, а также перепроектирована система управления.

Техническую поддержку при создании нового электромобиля будет оказывать компания Vip-Service, занимающаяся сервисным обслуживанием и тюнингом автомобилей, говорится в сообщении. Эта фирма с 2011 по 2014 г. была официальным представителем компании Marussia Motors в Сибири.

Компания Marussia Motors, специализирующаяся на выпуске суперкаров, была основана шоуменом Николаем Фоменко в 2007 г. Были спроектированы и построены прототипы нескольких моделей. В 2014 г. компания прекратила свое существование в связи с нехваткой денег, так не выпустив ни одного серийного автомобиля.

Транспортные средства будущего на выставке CES в Лас-Вегасе

Стиль жизни
Новости

Умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн

Ведомости
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Американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн умер на 90-м году жизни, сообщил Институт Санта-Фе. «Мы со скорбью сообщаем о кончине нобелевского лауреата, корифея по многим направлениям Марри Гелла-Манна. Ты многих вдохновлял, Марри. Тебя будет не хватать», – говорится на странице вуза в Twitter.

Как отмечается в сообщении, Гелл-Манн был одним из величайших физиков XX в., первооткрывателем, сооснователем Института Санта-Фе.

Ученый получил Нобелевскую премию в 1969 г. Нобелевский комитет отметил его за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий.

Гелл-Манн разработал классификацию сильновзаимодействующих частиц – адронов, а также предположил, что они должны состоять из более фундаментальных частиц. Он назвал их «кварками», позаимствовав это слово из романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану». Позже существование кварков было подтверждено многочисленными исследованиями.

Технологии
Новости

Победителями шестого сезона «Голос.Дети» стали все финалисты

Ведомости
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Победителями шестого сезона шоу «Голос.Дети» стали все финалисты проекта. Об этом объявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в конце специального выпуска. Победителями названы Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

В середине мая «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона шоу «Голос.Дети». Это произошло после проверки, которая выявила накрутку голосов в пользу одной из участниц – Микеллы Абрамовой.

Микелла отказалась принимать участие в спецвыпуске, сообщил в начале эфира ведущий Дмитрий Нагиев, отметив, что организаторы «Голоса» приглашали всех финалистов. «Мы вернулись, потому что последние несколько недель стали испытанием для нас. Так сложились обстоятельства, которые заставили нас отменить результаты», – пояснил Нагиев, отметив, что, несмотря на это, «Голос.Дети» остается большой и дружной семьей.

Эрнст в конце спецвыпуска прокомментировал расследование, которое проводилось после победы Абрамовой в финале. Он отметил, что каждый из зрителей имел право реагировать на это как угодно и чувствовать себя обманутым. По словам Эрнста, «Первый канал» не знает, кто и с какой целью оказывал давление на голосование. «Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку, что вы не должны становиться объектом манипуляций взрослых», – добавил он, выразив сожаление в связи с тем, что Микелла не приехала на спецвыпуск.

Финал шестого сезона «Голос.Дети» состоялся 26 апреля. Победу в шоу тогда одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей. Однако после победы Микеллы «Первый канал» сообщил, что проверит результаты голосования, поскольку в них были замечены «некоторые аномальности».

К проверке была привлечена компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий. В середине мая она обнародовала промежуточные результаты, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу дочери Алсу. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты.

Политика
Новости

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

Ведомости
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, где респондентам задавался вопрос, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов. В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов, в первую неделю января 33,4% респондентов заявляли о доверии президенту России, на прошлой неделе таких респондентов было 33,1%.

Рейтинг президента падает с середины июня 2018 г., после объявления о повышении пенсионного возраста. Год назад, в разгар президентской кампании, по данным ВЦИОМа, доверие к Путину испытывали 57,2% респондентов.

При этом Путину россияне доверяют больше, чем любому отечественному политику. На втором месте в рейтинге доверия с 14,8% находится по-прежнему министр обороны Сергей Шойгу, на третьем – глава МИДа Сергей Лавров с 13%. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский получил 8,8% голосов, премьеру Дмитрию Медведеву доверяют 7,3%. У всей пятерки лидеров, кроме Лаврова, за прошедший месяц рейтинги доверия упали.

При этом одобряют деятельность Путина, по данным ВЦИОМа, 65,8%.

Как в Москве прошла акция против повышения пенсионного возраста

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Технологии
Новости

Дочь певицы Алсу не будет участвовать в спецвыпуске «Голос.Дети»

Ведомости
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Дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова – Микелла Абрамова, ставшая победителем шестого сезона «Голос.Дети» на «Первом канале», не будет принимать участие в спецвыпуске шоу.

«Мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова отказалась. Мы приняли ее решение», – сказал ведущий Дмитрий Нагиев во время открытия спецвыпуска. По его словам, последние несколько недель стали испытанием для участников «Голос.Дети». «Так сложились обстоятельства, которые заставили нас аннулировать результаты», – отметил ведущий, добавив, что, несмотря на это, «Голос.Дети» – это «большая дружная семья».

В середине мая «Первый канал» решил аннулировать результаты финала шестого сезона шоу из-за накрутки голосов. Специалисты Group-IB, к помощи которых ранее обратился телеканал, во время проверки результатов голосования обнаружили факт массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу одного из участников – Микеллы Абрамовой. Всего в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8000 sms-сообщений, пришли к выводу в Group-IB. По мнению экспертов, в одном из российских регионов активно использовались боты при голосовании.

Финал шестого сезона прошел 26 апреля. Абрамова, набравшая 56,5% голосов телезрителей, была признана победителем шоу. Уже на следующий день «Первый канал» объявил о проверке из-за «некоторых аномальностей» при голосовании. Проект «Голос.Дети» – это адаптированная версия нидерландского шоу The Voice Kid. Шоу является одним из самых популярных на российском телевидении. По данным Mediascope, предпоследний выпуск шестого сезона посмотрели 14,2% взрослых зрителей.

Супруг Алсу Ян Абрамов – единоличный владелец занимающегося производством инструментов ООО «Ай эм си Станкоинструментальный завод» и совладелец производителя боеприпасов ООО «Нот», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Бизнесмен также имеет доли в управляющих недвижимостью ЗАО «Ричленд-плаза», а также в ЗАО «Тат-плаза», основная деятельность которого – предоставление займов.

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