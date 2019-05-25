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Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил российские власти в попытке взломать аккаунты четырех журналистов, освещавших протесты в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Дурова, все попытки взлома провалились. «Это является напоминанием о том, что авторитарные правительства не остановятся ни перед чем в стремлении нарушить конфиденциальность своих граждан», – добавил основатель Telegram.

Утром 25 мая шеф-редактор издания Znak.com Дмитрий Колезев сообщил, что кто-то пытался получить доступ к его аккаунту в Telegram с испанского ip-адреса. Позже он добавил, что неизвестные также пробовали взломать аккаунты главного редактора нижнетагильского агентства «Между строк» Натальи Вахониной, создателя Telegram-канала «Главный канал Екатеринбурга» Андрея Варкентина и главного редактора Ura.ru Антона Ольшанникова.

О попытке взлома аккаунтов в Telegram с испанского ip-адреса также рассказали директор коммуникационного агентства Magic Inc. Платон Маматов, журналист «Медузы» Дмитрий Андреев и корреспондент «МБХ медиа» и «Радио Свобода» в Псковской области Людмила Савицкая.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, предложив свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, до завершения опроса строительство храма приостановлено.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители