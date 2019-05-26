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Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы каждый украинец мог свободно реализовывать свои инициативы в собственной стране. Об этом он написал на своей странице в Faceboоk.

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь для свободной реализации своих инициатив в первую очередь в своей стране. Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», – написал Зеленский.

Сообщение политика было посвящено 130-летию со дня рождения авиаконструктора Игоря Сикорского. Президент отметил, что этот знаменитый украинец является блестящим примером инноватора, который всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей.

Авиаконструктор Сикорский родился 25 мая 1889 г. в Киеве. Он считается создателем четырехмоторного самолета «Русский витязь», тяжелого бомбардировщика, самолета «Илья Муромец» и трансатлантического гидроплана.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации