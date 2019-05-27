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Спонсоры храма в Екатеринбурге прокомментировали поиск нового места для него

Спонсоры строительства собора в Екатеринбурге – Русская медная компания (РМК) и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) – ждут решения местных жителей, властей и епархии относительно места для его возведения, говорится в совместном заявлении компаний. Компании подчеркивают, что оно должно «устроить и успокоить всех».

В сообщении отмечается, что участие РМК и УГМК в проекте заключается лишь в благотворительной помощи. «Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии», – указывают компании. УГМК и РМК – соучредители Фонда святой Екатерины и выступают основными инвесторами строительства храма.

Изначально власти Екатеринбурга планировали построить храм Святой Екатерины на месте сквера в центре города. Но выбор этого места не устроил местных жителей, в результате с 13 мая в городе проходили массовые протестные акции. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин: он предложил опросить горожан по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга согласилась провести опрос и на время его подготовки и проведения заморозила строительство храма.

Позже Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты своего опроса, согласно которым 74% жителей Екатеринбурга считают сквер неудачным местом для строительства храма. 20 мая администрация города объявила сбор предложений по возможным новым площадкам для этого.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии