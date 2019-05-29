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Путин заявил о подготовке нового принципа начисления пенсий на территории ЕАЭС

Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке соглашений между государствами-участницами ЕАЭС, которые позволят учитывать трудовой стаж их граждан в любом из этих государств при начислении пенсий. «Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенно охватывала все новые области, в том числе социальную и трудовую. Отмечу подготовку евразийских внутренних соглашений, которые дадут возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств совета», — заявил Путин, выступая в среду на заседании Высшего экономического евразийского совета.

«Думаю, что для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас по большому счету будет неважно, где конкретно он работал — главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», — отметил президент России.

С 1 января 2019 г. в России стартовала пенсионная реформа. Она предполагает поэтапное (на один год ежегодно) повышение с 2019 по 2023 г. пенсионного возраста россиян на пять лет – до 65 для мужчин и до 60 для женщин. Кроме того, она ввела уголовную ответственность за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. Нарушителям грозит штраф в размере до 200 000 руб. или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо до 360 часов обязательных работ. Из-за повышения пенсионного возраста в крупных городах России прошли митинги. «Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последнее десятилетие», – признавал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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