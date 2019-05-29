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Путин заявил о подготовке нового принципа начисления пенсий на территории ЕАЭС

Ведомости
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Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке соглашений между государствами-участницами ЕАЭС, которые позволят учитывать трудовой стаж их граждан в любом из этих государств при начислении пенсий. «Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенно охватывала все новые области, в том числе социальную и трудовую. Отмечу подготовку евразийских внутренних соглашений, которые дадут возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств совета», — заявил Путин, выступая в среду на заседании Высшего экономического евразийского совета. 

 «Думаю, что для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас по большому счету будет неважно, где конкретно он работал — главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», — отметил президент России.

С 1 января 2019 г. в России стартовала пенсионная реформа. Она предполагает поэтапное (на один год ежегодно) повышение с 2019 по 2023 г. пенсионного возраста россиян на пять лет – до 65 для мужчин и до 60 для женщин. Кроме того, она ввела уголовную ответственность за необоснованные отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. Нарушителям грозит штраф в размере до 200 000 руб. или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо до 360 часов обязательных работ. Из-за повышения пенсионного возраста в крупных городах России прошли митинги. «Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последнее десятилетие», – признавал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Начало пенсионной реформы, рост НДС и новый дачный закон. Что изменилось с нового года

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Бизнес
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«Транснефть» ответила на слова Силуанова о дивидендах и «косяках» компании

Ведомости
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«Транснефть» не будет просить правительство о снижении дивидендов из-за инцидента с трубопроводом «Дружба», заявил «Ведомостям» пресс-секретарь компании Игорь Демин. «Это было подтверждено вчера на заседании совета директоров «Транснефти», — добавил он.

«Заявление первого вице-премьера А.Г.Силуанова – это упрощенная оценка ситуации», — отметил Демин. Он напомнил, что ранее правоохранительные органы установили факт совершения преступления, сейчас идет следствие. «Транснефть» в рамках возбужденного уголовного дела была признана потерпевшей стороной.​ «Считаю необходимым вспомнить, когда был взорван несколько лет назад автомобиль первого замминистра финансов России А.П. Вавилова рядом со зданием министерства, никто не назвал это «косяком в работе минфина», — сказал Демин. По его мнению, в данном случае вице-премьер был ориентирован на информацию, которую распространяют недоброжелатели компании.

Ранее Силуанов заявил журналистам, что считает неправильным снижать для «Транснефти» размер дивидендов из-за компенсаций, которые компании предстоит выплатить после загрязнения нефтепровода «Дружба». «По сути, будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», – пояснил он (цитата по ТАСС). В середине мая вице-премьер Дмитрий Козак пообещал, что при решении вопроса о дивидендах «Транснефти» правительство учтет необходимость выплаты компенсаций.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» заявила о поставках из России загрязненной нефти. В ней была обнаружена высокая концентрация органических хлоридов. «Транснефть» сообщила, что вброс химических соединений стал результатом мошенничества с поставками нефти. Министр энергетики Александр Новак оценивал ущерб от действий злоумышленников в $100 млн, президент Белоруссии Александр Лукашенко — в сотни миллионов долларов.

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Финансы
Новости

ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте

Ведомости
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Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря. Об этом сообщила журналистам в кулуарах ПЛАС-Форума начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ Мария Красенкова, передает ТАСС.

По ее информации, технически реализация будет осуществлена осенью этого года.

Президент Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг. Он назвал их «квазиналогом» и поручил проработать вопрос регулирования тарифов.

Предложения по снижению стоимости эквайринга ЦБ направил в правительство в марте. На первом этапе участники рынка поддержали снижение межбанковской комиссии для социально значимых товаров и услуг. Минпромторг также заявлял о необходимости снизить ставку межбанковского вознаграждения для предприятий малого и среднего бизнеса.

Политика
Новости

Суд оштрафовал первого участника протестов против храма в Екатеринбурге

Ведомости
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Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя Станислава Мельниченко за участие в несанкционированных акциях против строительства храма в центре города, сообщает «Интерфакс». Сумма штрафа составила 12 000 руб. В картотеке суда на момент написания материала была информации о рассмотрении дела, но не было решения.

Как рассказала агентству правозащитница Ольга Иванцева, суд вменял Мельниченко участие в несанкционированном публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 000 до 20 000 руб. По данным правозащитницы, Мельниченко стал первым участником акции, оштрафованным по этой статье.

В беседе с «ОВД-инфо» мужчина заявил, что во время протестов не выступал в защиту сквера, а просто находился рядом. Он также рассказал, что его возили в главное управление МВД Екатеринбурга, где пытались заставить согласиться с протоколом.

В середине мая в Екатеринбурге проходили несанкционированные массовые протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин, предложив свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, до завершения опроса строительство храма приостановлено. Уральская горно-металлургическая компания и Русская медная компания – соучредители Фонда святой Екатерины и выступают основными инвесторами строительства храма.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители

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Политика
Новости

ВЦИОМ: Две трети россиян планируют сократить расходы и отказаться от крупных покупок

Ведомости
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Более 70% россиян считают текущий момент неблагоприятным для оформления крупных кредитов, говорится в исследовании потребительского и кредитного доверия, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение: они заявили о необходимости сократить повседневные расходы и отложить средства на черный день. Негативно относятся к крупным покупкам более половины граждан страны – 57%, и почти половина (48%) готовы отнести свои сбережения в банк.

Исследование было проведено в мае 2019 г. В телефонном опросе, который проводился на всей территории России, приняли участие респонденты в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность оценивается в 2,5%. До 2016 г. ВЦИОМ в ходе аналогичных исследований проводил квартирные опросы. 

Сберегательное поведение не первый год доминирует в российском обществе. Год назад доля россиян, собирающихся экономить, также составляла 66%, в 2015 г. – 62%. От крупных покупок год назад планировали отказаться чуть больше половины россиян – 52%, четыре года назад таких граждан было 64%. К крупным кредитам россияне также стали относиться более настороженно: за год число тех, кто не готов их брать, выросло, по данным ВЦИОМ, на 5%, за четыре года – на 8%.

Согласно данным ВЦИОМ, побыстрее потратить зарплату и вложить свои сбережения во что-то ценное готова лишь четверть населения страны, о готовности взять кредит заявили 15%. За прошедшие четыре года их доля существенно не изменилась.

Это не первое исследование, которое продемонстрировало, что россияне живут в режиме экономии. По данным последнего исследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» Росстата, почти половине граждан страны (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, однако товары длительного пользования они позволить себе не могут. Лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что захочется.

В исследовании, которое провел институт GfK, отмечалось, что более половины россиян (53%) в 2019 г. верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, несмотря на рост экономики в 2018 г. на 2,3% и обещания властей добиться экономического прорыва в ближайшие шесть лет. В 2017 г. таких пессимистов было 44%, в 2015 г. – 29%.

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Политика
Новости

«Аэрофлот» обвинил хабаровского губернатора в давлении на следствие по SSJ100

Ведомости
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«Аэрофлот» назвал заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в «Шереметьево» «неприкрытой попыткой оказать давление» на следствие. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.

Ранее Фургал заявил, что SSJ100, загоревшийся после посадки в московском аэропорту, был полностью исправен, причиной катастрофы стал человеческий фактор. Такой вывод, по словам губернатора, содержится в заключении Росавиации. Оно поступило в администрацию Хабаровского края, поскольку самолеты SSJ100 собираются на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

«Аэрофлоту» пока не поступало официальное заключение, на которое ссылается губернатор, отметила авиакомпания. Перевозчик потребовал от Фургала предоставить документы, подтверждающие обнародованную им информацию, или опровергнуть эти сведения. «Распространение в СМИ информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством», – подчеркнул «Аэрофлот».

Ранее Министерство транспорта пообещало в середине лета представить первые итоги расследования катастрофы в «Шереметьево».

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

При посадке в «Шереметьево» загорелся самолет

Стиль жизни
Новости

Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Ведомости
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Режиссер Константин Богомолов станет новым художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Богомолова представили коллективу театра.

Занимавший до этого должность худрука Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов принял предложение стать руководителем Русского драматического театра им. Чехова в Риге, сообщил Кибовский.

Богомолов до июля 2018 г. был помощником художественного руководителя МХТ им. Чехова. Он также в разные годы сотрудничал с театральным центром «На Страстном», Московским драматическим театром им. Н. В. Гоголя, Московским театром-студией под руководством Олега Табакова, театром «Ленком».

Богомолов является лауреатом театральной премии «Чайка» за спектакль «Много шума из ничего», премии Олега Табакова за «оригинальное прочтение отечественной классики», премии имени Олега Янковского «Творческое открытие», несколько раз был номинирован на премию «Золотая маска».

Одной из самых известных работ режиссера считается спектакль «Идеальный муж», который впервые был сыгран в МХТ в 2013 г. Из Московского художественного театра им. Чехова Богомолов ушел после смены руководства. Сергей Женовач, ставший художественным руководителем МХТ после смерти Олега Табакова, не стал продлевать контракт с режиссером.

Финансы
Новости

Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»

Ведомости
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Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области. Первым на это обратил внимание РБК, которому эту информацию подтвердила «Финвижн».

«Финвижн» принадлежит 32% банка «Восточного».

Арбитражный суд Амурской области в мае обязал Baring Vostok продать «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». «Мы разочарованы необоснованным решением суда и будем его оспаривать. Мы считаем, что данный процесс и его результат нанесли серьезный репутационный урон всей системе арбитражного правосудия в России», – комментировал представитель Baring Vostok итоги суда. По информации РБК, Evison намеревалась оспорить иск, но так и не сделала этого.

В прошлом году Evison отказалась исполнять опцион от 2016 г., заключенный перед объединением «Юниаструм банка» и «Восточного», объяснив это тем, что перед объединением из «Юниаструм банка» были выведены все активы. Юрист Evision Дмитрий Савочкин в суде также заявлял о том, что в опционе прописывалось, что «Финвижн» и аффилированные с ней лица не будут препятствовать урегулированию задолженности Первого коллекторского бюро перед «Восточным», которая оценивалась в 2,5 млрд руб. В феврале 2017 г. долг был урегулирован. В тот же день соглашение об опционе было продлено до 31 марта 2018 г., рассказывал Савочкин. За три дня до истечения срока действия опциона «Финвижн» пыталась связаться с Evison и сообщить, что хочет выкупить 9,99% акций «Восточного». Но этого компании не удалось сделать.

В феврале 2019 г. акционер банка «Восточный» (4,82%) Шерзод Юсупов написал заявление в ФСБ о хищении 2,5 млрд руб. из банка. Заявление Юсупова стало началом «дела Baring Vostok», по которому суд ранее арестовал четырех топ-менеджеров фонда во главе с его основателем Майклом Калви, которые обвиняются в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Все они свою вину не признают.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде. Фотографии

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Экономика
Новости

Россия заняла 45-е место в рейтинге самых конкурентноспособных экономик

Ведомости
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Швейцарская бизнес-школа IMD представила ежегодный рейтинг самых конкурентноспособных экономик мира. Список возглавил Сингапур, за год поднявшийся на две строчки. Он занял первое место впервые с 2010 г. Прошлогодний лидер, США, наоборот потерял две позиции и опустился на третье место. Вторым, как и в прошлом году, стал Гонконг.

В первую десятку также вошли Швейцария, Объединенные Арабские эмираты, Нидерланды, Ирландия, Дания, Швеция и Катар. Самый значительный скачок за год сделала Саудовская Аравия, поднявшаяся на 13 строчек с 39-го на 26-е место. Самое резкое падение продемонстрировала Чили – за год страна опустилась на семь позиций с 35-го на 42-е место.

Россия сохранила 45-е место в рейтинге. При этом по экономическим показателям страна в 2019 г. занимает 31-е место. По эффективности правительства – 47-е, по эффективности бизнеса – 53-е, по уровню инфраструктуры – 37-е. По сравнению с 2018 г. Россия продемонстрировала рост по всем показателям, кроме последнего. Соседями страны в рейтинге в этом году оказались Италия (44-е место) и Филиппины (46-е).

Всего в списке 63 страны. На последнем месте, как и в прошлом году, находится Венесуэла. Предпоследнее место сохранила Монголия. На третьей строчке с конца расположилась Аргентина, за год опустившаяся на пять позиций.

10 самых счастливых стран мира по версии ООН

Бизнес
Новости

Силуанов назвал неправильным платить из бюджета «за косяки» «Транснефти»

Ведомости
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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов считает неправильным снижать объем дивидендов от «Транснефти» из-за компенсаций, которые компания должна выплатить после загрязнения нефтепровода «Дружба».

«Любые вопросы могут обсуждаться, но если вы спросите мое мнение, то неправильно, что, по сути, будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», – сказал он журналистам (цитата по ТАСС). «Ведомости» направили запрос в «Транснефть».

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство учтет выплаты «Транснефтью» компенсаций при решении вопроса о дивидендах компании.

В конце апреля белорусская компания «Белнефтехим» сообщила о высоком содержанием органических хлоридов в нефти, поставленной по трубопроводу «Дружба» из России. «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб составил около $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов.

Политика
Новости

Губернатор Хабаровского края назвал ошибки пилотов причиной крушения SSJ100

Ведомости
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Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), потерпевший крушение во время захода на посадку в «Шереметьево», был полностью исправен, причиной катастрофы стал человеческий фактор, заявил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал со ссылкой на заключение Росавиации. «Технически самолет был в идеальном состоянии», – подчеркнул он в эфире местного телеканала «Губерния».

Лайнеры SSJ100 собирают на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Как пояснил «Коммерсанту» пресс-секретарь губернатора, документ в администрацию Хабаровского края поступил из управления безопасности полетов Росавиации, проводившего расследование катастрофы.

По словам Фургала, причиной крушения стали ошибки пилотов, которые они совершили «по неопытности или на нервном срыве». «Первая ошибка – под неправильным углом на высокой скорости начали садиться. На третьем ударе стойками пробили крылья, баки, полилось топливо, и самолет загорелся», – сказал губернатор. Он добавил, что до последней минуты двигатели работали нормально.

Фургал также подчеркнул, что ни о каком прекращении производства самолетов SSJ100 после катастрофы не может быть и речи. «Наоборот, будем его расширять», – сказал он, отметив, что самолет в скором времени будет модернизирован: его немного уменьшат в длину, за счет чего улучшатся характеристики.

Самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево» вечером 5 мая. По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек. Министерство транспорта пообещало представить первые итоги расследования катастрофы SSJ100 в середине лета.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Политика
Новости

Роскомнадзор потребовал от екатеринбургского издания удалить трансляции протестов

Ведомости
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Роскомнадзор потребовал удалить с YouTube-канала екатеринбургского издания E1.RU две онлайн-трансляции протестов против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, сообщается на сайте издания.

Причиной стали комментарии пользователей под трансляциями, в которых ведомство увидело призывы к массовым беспорядкам и экстремизму. Руководитель юридического отдела E1.RU Евгений Шуров сказал, что они удалят все комментарии, чтобы исключить причины для блокировки.

Ранее депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию Роскомнадзора удалил с YouTube-канала видео, посвященное протестам в Екатеринбурге. Причиной также стали комментарии к ролику.

В середине мая в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма в сквере в центре города, которые продолжались несколько дней. В ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он предложил провести опрос населения по поводу места строительства. Опрос ВЦИОМ показал, что 74% жителей Екатеринбурга считают сквер неудачным местом для храма. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что результаты опроса дают основание исключить сквер из перечня мест для строительства. Спонсоры строительства собора в Екатеринбурге – Русская медная компания и Уральская горно-металлургическая компания.

Cтолкновения на акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге

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