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Песков прокомментировал данные США о работе Дерипаски «в интересах Путина»

Олег Дерипаска – очень крупный предприниматель, который действует в интересах своего бизнеса, заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал опубликованный предпринимателем отчет минфина США, в котором введение санкций против Дерипаски объясняется тем, что он действовал в интересах Владимира Путина.

По словам Пескова, «ни один крупный предприниматель не может действовать в чьих-то других интересах [не своих]». Путин, отметил он, «тем более никогда не использовал бизнес для продвижения каких-то государственных интересов». Государство защищает интересы российского бизнеса, добавил представитель Кремля: «Это обязанность любого государства».

29 мая на сайте Дерипаски был опубликован отчет минфина США, в котором санкции против бизнесмена объясняются его действиями в интересах Путина. Дерипаска отверг обвинения, подчеркнув, что материал американского ведомства «изобилует ложными утверждениями и фактическими неточностями».

Минфин США ввел санкции против Дерипаски и восьми его компаний, в частности En+, UC Rusal, «Евросибэнерго», в апреле 2018 г. В январе американские власти сняли ограничительные меры против этих трех компаний.

В марте 2019 г. Дерипаска подал иск к минфину, потребовав отменить санкции.