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Парламент Израиля объявил о самороспуске и новых выборах

Члены парламента Израиля (Кнессет) проголосовали за самороспуск и повторное проведение выборов, сообщает The Jerusalem Post. Самороспуск поддержали 74 депутата, а 45 голосовали против. Новые парламентские выборы пройдут 17 сентября.

На такой шаг парламентарии пошли в связи с тем, что действующий израильский премьер Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию из партий, избранных в парламент 9 апреля. Об этом он перед голосованием сообщил своей партии «Ликуд». Президент Израиля Реувен Ривлин говорил, что готов сделать все возможное, чтобы избежать новых выборов. Но в «Ликуде» решили инициировать голосование о самороспуске парламента, чтобы не дать ему сформировать правительство без Нетаньяху и его сторонников.

CNN отмечает, что этот случай является первым в истории Израиля, когда выборы в парламент не привели к созданию правительства. The Times of Israel называет решение о повторных парламентских выборах «беспрецедентным» событием.

По итогам прошедших 9 апреля парламентских выборов возглавляемая Нетаньяху правая партия «Ликуд» получила 35 из 120 мандатов. Такого же результата добился и ее главный соперник — центристский блок «Кахоль-лаван» во главе с экс-начальником генштаба страны Бени Ганцем и бывшим министром финансов Яиром Лапидом. Однако Ривлин поручил формирование правительства Нетаньяху, поскольку у него были шансы сформировать коалиционное правительство. Нетаньяху обещал получить поддержку 65 депутатов при необходимом минимуме в 61. На переговоры у него, согласно закону, было 42 дня.

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