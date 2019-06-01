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В деле экс-губернатора Ивановской области появился второй фигурант

По делу о коррупции, фигурантом которого стал бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, задержан также управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата, совершенные группой лиц либо в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

По версии следствия, Коньков, Гришин и другие пока не установленные лица совершили хищение бюджетных средств, переведя их на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного оценивается в 700 млн руб.