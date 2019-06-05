США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35
Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.
По данным американских военных, инцидент произошел 4 июня. Самолет ВМС США был трижды перехвачен Су-35 в течение 175 минут, говорится в сообщении 6-го флота, которое приводит агентство. Второй перехват из трех охарактеризован военными как «небезопасный»: согласно сообщению, российский истребитель «проводил высокоскоростной проход непосредственно перед самолетом миссии, что подвергало риску пилотов и экипаж».
Отмечается, что самолет США придерживался международных стандартов и «не провоцировал эту российскую активность». Действия российских пилотов названы в сообщении безответственными. Подчеркивается, что такие маневры увеличивают риск просчетов и вероятность столкновений в воздухе.
Министерство обороны России пока не прокомментировало эту информацию.