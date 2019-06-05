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Экологи назвали самые чистые и самые грязные регионы России

Организация «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус» представила очередной рейтинг самых чистых и самых грязных регионов России. Он составляется четыре раза в год с 2008 г. В основу рейтинга кладутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

По итога прошедшей весны самым экологически чистым регионом признана Тамбовская область. В первую десятку также вошли Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, Москва, Курская, Магаданская и Мурманская области, Республика Коми и Ульяновская область.

Самым грязным регионом признана Свердловская область. Также в конце списка оказались Тульская область, Якутия, Забайкальский край, Московская область, Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская и Челябинская области.

Самым чистым городом федерального значения экологи назвали Москву, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Севастополь. Среди федеральных округов лидерами являются Центральный, Северо-Кавказский и Северо-Западный. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Уральском федеральном округе.