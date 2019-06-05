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СКР возбудил дело после отказа базы отдыха размещать детей с ВИЧ

Следственный комитет (СКР) возбудил дело после того, как база отдыха в Нижегородской области отказалась разместить школьников с хроническим заболеванием, сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по ст. 136 Уголовного кодекса (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).

По версии следствия, в мае 2019 г. учредитель благотворительного фонда забронировал места на базе отдыха «Спортивная деревня Новинки». Целью поездки было «проведение реабилитационных профилактических мероприятий с детьми». Фонд оплатил проживание 50 человек, в том числе 30 детей, и аренду помещений для запланированных мероприятий. Но представитель базы оповестил учредителя фонда об отказе предоставить детям места для проживания из-за их заболевания. Деньги были возвращены.

«Противоправными действиям представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства», – подчеркивает СКР.

3 июня директор нижегородского благотворительного фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева рассказала местному изданию KozaPress о том, что «Спортивная деревня Новинки» отказала в размещении детей с ВИЧ-статусом. Администратор турбазы объяснила это решение тем, что персонал отказывается обслуживать детей. «На мои возражения и объяснения, что это дети и вирус не передается воздушно-капельным путем, что все детки на лечении, мне ответили, что все понимают, что, мол, “у нас свои дети”», – отметила Кузьмичева.

Нижегородский фонд «СТЭП», согласно данным на его сайте, учрежден в 2009 г. Он специализируется на помощи людям с ВИЧ, а также на помощи в борьбе с зависимостью от наркотиков, алкоголя и азартных игр.