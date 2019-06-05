Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

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Китайская Great Wall открыла автозавод в России

Китайский автоконцерн Great Wall начал производство на автозаводе в Тульской области. Церемония открытия прошла 5 июня.

На предприятии будут выпускаться автомобили под брендом Haval. Производство началось с кроссовера F7, в дальнейшем к нему добавятся внедорожник H9 и купе-кроссовер F7x.

Машины выпускаются по полному циклу — со сваркой, окраской, а также местной штамповкой. Сейчас на заводе работает более 800 человек, их число планируется увеличить до 2000.

Мощность автозавода — до 80 000 автомобилей в год, в дальнейшем она будет увеличена до 150 000 шт. в год. Само производство к 2020 г. достигнет 25 000 автомобилей в год, уточняет «Интерфакс». Для сравнения: в 2018 г. в России было продано 3213 автомобилей Haval, марка заняла 0,2% рынка, гласят данные АЕБ. По итогам четырех месяцев 2019 г. российские дилеры Haval реализовали 2055 автомобилей, приводит данные «Автостат».

Строительство завода Great Wall в Тульской области началось в 2015 г. В проект инвестировано $500 млн. Дополнительные ожидаемые вложения — до 20 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы правительства Тульской области.

«В соответствии со стратегией развития автомобильной промышленности России инвестору предстоит локализовать технологические операции как по производству автомобиля, так и по производству автокомпонентов», — приводятся сообщении Минпромторга слова министра Дениса Мантуров. По его словам, это будет касаться производства двигателя, трансмиссии, автоматической коробки передач и систем управления автомобилем, компонентов интерьера, экстерьера и основных материалов.

Ожидается подписание правительством специального инвестиционного контракта (дает гарантии неухудшения налоговых условий, региональные льготы) с китайским автоконцерном, пояснил «Ведомостям» сотрудник одного из российских автозаводов. Такая же информация у «Интерфакса» — соглашение о намерениях заключить такой контракт может быть подписано в июне на ПМЭФ-2019 в Санкт-Петербурге. Great Wall также намерена построить в России склады запчастей, испытательный полигон, гостиницы и другие объекты, перечисляется в сообщении Минпромторга.