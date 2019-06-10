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Определены три округа Москвы, где пройдет электронное голосование

Москвичи определили три округа, в которых в единый день голосования пройдет эксперимент по электронному голосованию. По итогам голосования в «Активном гражданине» победили округ №1 (Зеленоград), округ №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и округ №30 (Чертаново Центральное и Южное), сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, передает «Интерфакс».

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На них москвичи, зарегистрированные в этих округах, смогут выбрать способ голосования – традиционный или дистанционный. Электронное голосование не предполагает использования бумажного носителя. Для того чтобы проголосовать в электронной форме, избиратель должен подать заявление через портал госуслуг минимум за три дня до голосования. Заявление будет зарегистрировано лишь в том случае, если пользователь введет корректные паспортные данные и адрес, а затем пройдет дополнительную проверку. В день выборов в личном кабинете избиратель получит доступ к бюллетеню в электронной форме. Подача заявления не лишит избирателя права принять участие в голосовании традиционным способом, однако если он проголосовал дистанционно, он будет исключен из списков.

Для организации электронного голосования и установления его итогов в Москве будет создан специальный участковый избирком.

В конце мая соответствующий закон о проведении эксперимента на выборах в Мосгордуму подписал президент России Владимир Путин.